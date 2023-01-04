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廟口開講挺吳怡農　賴清德轟國民黨：勝選後不在乎民意

▲賴清德今日晚間赴中山區松澤宮，力挺吳怡農。（圖／記者黃宣尹攝，2023.01.04）
▲賴清德今日晚間赴中山區松澤宮，力挺吳怡農。（圖／記者黃宣尹攝，2023.01.04）

記者黃宣尹／台北報導

台北市立委補選將於1月8日投票，民進黨候選人吳怡農今（4）日上午由民進黨代理主席陳其邁陪同掃街，晚間於中山區松澤宮舉行廟口開講，現場數百名支持者到場，副總統賴清德壓軸登場致詞。他表示，自己認同吳怡農的主張，更遺憾看到國民黨在九合一大選勝選後不在乎民意，竟然徵召當選議員還沒就職的人（王鴻薇）參選；他說，這場選舉不是席次增減，是價值選擇，大家要支持吳怡農。

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吳怡農今日晚間於中山區松澤宮開講，副總統賴清德、前民進黨主席卓榮泰、立委吳思瑤、何志偉、高嘉瑜、台北市議員王世堅、許淑華、顏若芳、陳怡君、民進黨副秘書長林飛帆、民進黨台北市黨部主委張茂楠、前立委邱垂貞都到場力挺。

▲吳怡農晚間於中山區松澤宮開講，感謝支持者3年多來不離不棄。（圖／記者黃宣尹攝，2023.01.04）
▲吳怡農晚間於中山區松澤宮開講，感謝支持者3年多來不離不棄。（圖／記者黃宣尹攝，2023.01.04）
吳怡農在賴清德到場後先上台致詞表示，過去5個禮拜選舉期間，從第一天開始就知道，自己不是孤軍奮鬥，大家是一個團隊，因為彼此都認同民主制度要更好。

吳怡農說，3年前自己沒有當選，賴清德持續給他鼓勵，台灣的民主路上，是很多前輩幫台灣換來寶貴的民主制度，大家都應該珍惜，這也是自己承諾正向選舉的原因。

「1月8日雖然是我的臉印在選票上，但更重要的是我們要甚麼樣的民主政治」，吳怡農說，感謝好朋友3年來不離不棄，剩下最後3、4天時間，希望大家保持歡樂的心情，一起開開心心去投票。

賴清德表示，禮拜天就要投票了，在這關鍵時刻，感謝大家一路相挺吳怡農，特別是民進黨在九合一敗選，「你們的相挺，不僅溫暖，也顯得更加可貴」。賴清德也鞠躬跟在座民眾表達感謝 。

賴清德表示，吳怡農經歷完整，更是愛國志士，任何人都不應該為了選舉利益，暗示、抹黑吳怡農與黑金相關。 吳怡農入選時代雜誌2022年次世代百大人物，「怡農稱呼我們是他的前輩，我們感到很汗顏，我們沒有一個得到時代雜誌的獎，也不可能得到」。

賴清德表示，國家要持續進步，一定是一代傳一代 ，「時代雜誌肯定吳怡農，那我們還要猶豫甚麼？」自己肯定吳怡農主張要推動全民國防、兵役改革，還有堅持正向選舉。

賴清德說，很遺憾看到國民贏得九合一大選後，氣勢高漲，失去民主基本原則，也不在乎民意了，竟然可徵召當選議員還沒就職的人（王鴻薇）參選，這場選舉不是席次增減，是價值問題，大家要支持吳怡農進到國會。

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