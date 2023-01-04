廟口開講挺吳怡農　賴清德轟國民黨：勝選後不在乎民意

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吳怡農在賴清德到場後先上台致詞表示，過去5個禮拜選舉期間，從第一天開始就知道，自己不是孤軍奮鬥，大家是一個團隊，因為彼此都認同民主制度要更好。
吳怡農說，3年前自己沒有當選，賴清德持續給他鼓勵，台灣的民主路上，是很多前輩幫台灣換來寶貴的民主制度，大家都應該珍惜，這也是自己承諾正向選舉的原因。
「1月8日雖然是我的臉印在選票上，但更重要的是我們要甚麼樣的民主政治」，吳怡農說，感謝好朋友3年來不離不棄，剩下最後3、4天時間，希望大家保持歡樂的心情，一起開開心心去投票。
賴清德表示，禮拜天就要投票了，在這關鍵時刻，感謝大家一路相挺吳怡農，特別是民進黨在九合一敗選，「你們的相挺，不僅溫暖，也顯得更加可貴」。賴清德也鞠躬跟在座民眾表達感謝 。
賴清德表示，吳怡農經歷完整，更是愛國志士，任何人都不應該為了選舉利益，暗示、抹黑吳怡農與黑金相關。 吳怡農入選時代雜誌2022年次世代百大人物，「怡農稱呼我們是他的前輩，我們感到很汗顏，我們沒有一個得到時代雜誌的獎，也不可能得到」。
賴清德表示，國家要持續進步，一定是一代傳一代 ，「時代雜誌肯定吳怡農，那我們還要猶豫甚麼？」自己肯定吳怡農主張要推動全民國防、兵役改革，還有堅持正向選舉。
賴清德說，很遺憾看到國民贏得九合一大選後，氣勢高漲，失去民主基本原則，也不在乎民意了，竟然可徵召當選議員還沒就職的人（王鴻薇）參選，這場選舉不是席次增減，是價值問題，大家要支持吳怡農進到國會。