國軍爆發共諜疑案！7軍官涉案4人收押 國防部回應了
國軍爆發重大共諜疑案，高雄高分檢昨（3）日帶回涉案的退役空軍劉姓上校、孫姓中校、劉姓少校等7名現役軍官，並向法院聲請羈押劉等4人獲准，國防部今（4）日表示，該案為官兵主動檢舉調查，經長期監控、蒐證後，通報國安單位共同偵辦，調查過程已妥採安全損害管控措施。目前全案已進入司法程序，國防部配合檢方調查，對相關案情不作評論。
編輯中心/綜合報導
根據檢調調查，涉案的空軍退役劉姓上校前往中國經商，結果被對岸吸收後返台刺探軍機，劉姓上校返台後再吸收現役校級軍官加入組織蒐集情資，8年來至少已吸收6名軍官，並收取中共新台幣20萬至70萬元報酬。
高雄高分檢3日指揮調查局等單位，帶回7人調查，包含退役的劉姓上校、現役孫姓中校、龔姓少校及另名劉姓少校，訊後4人遭羈押，另外有鄧姓、林姓和劉姓等現役少校，則准予10萬至20萬元交保，全案不排除有更多人涉案，擴大偵辦中。
對此，國防部表示，媒體報導空軍退役劉姓上校涉違反「國安法」乙情，係官兵主動檢舉調查，經長期監控、蒐證後，通報國安單位共同偵辦，調查過程已妥採安全損害管控措施。目前全案已進入司法程序，國防部配合檢方調查，對相關案情不作評論。
國防部表示，將持續嚴密各項安全管控機制，秉持國安團隊互助合作模式，發揮保(偵)防能量，共同反制中共滲透蒐情。（編輯：孫唯容）