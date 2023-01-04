小甜甜「私生活有問題」要道歉！宋逸民不忍了　19字回擊

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不過今日宋逸民在記者會上僅唸稿，並未讓媒體發問，對於教會說「小甜甜私生活有問題」一事也沒多提，對此，小甜甜的經紀人也表示：「剛剛看完教會的記者會，深感遺憾，因為當初針對新聞事件出來時，教會第一時間發的聲明，是針對甜甜『私生活有狀況』、『在教會與小組有是非、衝突』，也是導致今天事情的所有開端，也將甜甜推至輿論的風口浪尖，需要去面對這一切，但這些都並非事實，而今天的記者會也都未能得到正面回覆，甚至至今還沒有得到一個道歉」。
小甜甜經紀人接著說：「身為一位女性、一位媽媽，被直指私生活有狀況，對甜甜來說，是一個嚴厲的指控，而今天的記者會，主要是在講關於教會金流、捐款，隻字未提到最一開始，教會提出對甜甜的質疑，所以看完記者會後，我們深感遺憾，我們也希望無論是檯面上或私底下，能得到一個道歉，感謝大家」。
根據《三立新聞網》報導，宋逸民經紀人稍早也表示：「我們今天已經向所有在事件中受傷的人道歉。」換句話說，也就是雖然宋逸民、陳維齡夫妻在記者會上並沒有「直接」提到小甜甜一事，但兩人已經四度鞠躬道歉，對於浪費社會資源也深感遺憾，「藝起發光最近引起的風波、紛爭，我們對所有受傷的教友、社會大眾鄭重地跟大家道歉。這段時間在媒體出現不實的指控，對教會家人造成重大的傷害，這都不是事實，神教我們靜默，其實是一件非常不容易的事。」宋逸民也說，不選擇批判前教友，謹守牧師的分際是今天記者會的宗旨，因此小甜甜、王瑞玲、阿Ben等人的指控都沒有回應，僅照著新聞稿念出聲明，並婉拒媒體提問。（編輯：郭佩蓉）