迎接癸卯兔年 修平科大春聯揮毫祈願萬象更新

春節腳步近了，台中市修平科技大學通識教育中心應景舉辦「迎春納福慶有餘 春聯揮毫大放送」活動，邀請書法老師張浮明與彰化田中書法老師陳耀南現場揮毫，書寫吉慶春聯分送師生同仁，並在一樓川堂懸掛，為校園增添年節喜氣，也讓師生提前感受濃濃年節氛圍。
記者金武鳯/台中報導
由通識教育中心舉辦的春聯揮毫活動，不僅有樂齡班的同學參與，連越南專班的學子們，也一起見識這全球華人特有的節慶文化。林倉民董事長親自出席與師生同樂。他表示，3年來，許多活動都因疫情停擺，今年疫情趨緩，大家終於又可以團聚歡慶春節，讓日子恢復正軌。
林倉民肯定通識教育中心舉辦春聯揮毫活動，特別有意義，期盼藉由書法名師「修業智慧程似錦 平步青雲慶輝煌」春聯揮毫大放送活動，充分發揚修平科大「師生手足情，合作如家庭」的傳統文化。
修平表示，「春聯」起源於宋朝，是華人社會特有的一道「年景」，寄託了人們對新年的美好願望。它以工整、對偶、簡潔、精巧的文字，表達對新的一年美好期盼。而「貼春聯」的傳統習俗，更是有儀式感的辭舊迎新，因為「撕去舊聯是看淡過去，張貼新聯則是喜迎未來」的象徵意念，讓人們在張貼的同時，更祈願新的一年萬象更新，福氣安康、好運亨通。