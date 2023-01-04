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「榮心照護網」啟動！AI迅速判讀心臟疾病助即時救治

▲高雄榮譽國民之家「榮心照護網」正式啟動。(圖／記者陳美嘉攝，2023.01.04）
▲高雄榮譽國民之家「榮心照護網」正式啟動。(圖／記者陳美嘉攝，2023.01.04）

記者陳美嘉／高雄報導

高雄榮譽國民之家今(4)日舉辦「榮心照護網」啟動典禮，正式宣告藉由無線即時傳輸心電圖系統，與高雄榮總心臟急診團隊串聯，可迅速AI自動判讀診斷急性心肌梗塞、心律不整等心臟疾病，經由雲端上傳至榮心照護網，有助於即時救治，讓榮民長者獲得更完善的醫療照護。

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▲高雄榮總推動輔導會榮心照護網計畫，利用無線即時傳輸心電圖系統，提升榮家心臟疾病照護品質。(圖／記者陳美嘉攝，2023.01.04）
▲高雄榮總推動輔導會榮心照護網計畫，利用無線即時傳輸心電圖系統，提升榮家心臟疾病照護品質。(圖／記者陳美嘉攝，2023.01.04）
高雄榮家主任郭豫臨指出，健康問題是高齡榮民最大的壓力源，其中又以各種慢性病最常見，因慢性病引發心血管疾病是榮民生命危急重要原因，心臟病為國人十大死因第三位，但若合併計算相關疾病（如腦中風、高血壓等），絕對超過惡性腫瘤，成為第一號殺手。

郭豫臨說明，據統計顯示，75％的老年人死於心臟病，包括冠狀動脈心臟病、心律不整、高血壓性心臟病等疾病，心臟疾病中以心肌梗塞最為嚴重，心電圖是檢查心臟疾病的利器，透過偵測心臟的電波，來了解心臟收縮情形是否正常，可以及早檢測出心肌梗塞、心律不整、心搏過緩等疾病，藉此及早診斷出心臟疾病。

▲「榮心照護網」藉由無線即時傳輸心電圖系統，與高雄榮總心臟急診團隊串聯。(圖／記者陳美嘉攝，2023.01.04）
▲「榮心照護網」藉由無線即時傳輸心電圖系統，與高雄榮總心臟急診團隊串聯。(圖／記者陳美嘉攝，2023.01.04）
高雄榮民總醫院副院長陳金順表示，高雄榮總多年來致力於台灣心肌梗塞品質全面提升，推動高雄市成為亞洲首創救護車無線即時傳輸心電圖系統，並推動到台灣20個縣市及空軍救護隊。此次推動輔導會榮心照護網計畫，利用無線即時傳輸心電圖系統，提升榮家心臟疾病照護品質。環球聯通科技公司董事長高耀華也響應榮心照護網計畫，愛心捐贈高雄榮家心電圖機。

高雄榮民總醫院重症醫學部主任黃偉春說明，「榮心照護網」計畫系統有三大特色，包含即時心電圖行動傳輸系統、自動判讀心電圖系統及高榮專利「心電圖檢查快速定位裝置」。於榮譽國民之家醫院建立榮心照護網，可經由心電圖迅速AI自動判讀診斷急性心肌梗塞、心律不整等心臟疾病，經由雲端上傳至榮心照護網，網絡即時支援的機制及到院前預警機制的建立，及時連結榮總或榮院緊急救治，以提升榮家病患於黃金治療時間內接受到治療的機會，進一步提升治療榮家體系心臟照護品質。

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