限3天！全家「900ml鮮奶」69元　7-11特大杯美式不到38元

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7-ELEVEN和上周一樣，持續暫停5天限時優惠，門市主攻「4件7.5折」，包括CITY系列飲品／飲料／啤酒／泡麵／零食／糖果／精補品／冰品／甜點／冷凍品／寵物食品等品類，任選2件7.9折、4件7.5折，幾乎可說是全店優惠；OPEN POINT會員單筆消費滿888元，今（5）日前送「五月花舒敏厚棒抽取式衛生紙」1串，1月6日至1月8日送「舒潔VIVA速效廚房紙巾隨意撕」一串。APP行動隨時取至1月8日前有「錢兔似錦開心價」，像是特大杯美式5杯188元，平均單杯38元、約是6.3折。
▪特大美式5杯188元，約6.3折（平均原價60元、特價38元）
▪特大拿鐵咖啡4杯特價188元，約6.7折（平均原價70元、特價47元）
▪熱皇家伯爵紅茶拿鐵／熱太妃焦糖風味瑪奇朵任5杯特價188元，約6.8折（平均原價55元、特價38元）
▪冰黑糖珍珠燕麥奶4杯特價188元，約6.3折（平均原價75元、特價47元）
萊爾富本周共有8品優惠，最划算的是怡漾鹼性離子水，繼上周推出後好評再加碼，本周續推買1送1。雖然只有1品下殺至5折，不過有不少品項折幅落在5.7折至6.6折，像是堅果棒第2件10元，貝納頌與活益比菲多享3件組優惠價，相當於6.6折；韓國人氣KABREW九尾狐啤酒推出2件130元，約6.6折。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您 酒後不開車，飲酒過量有礙健康！