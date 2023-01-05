全民領6000現金！發放時間、資格5QA一次看　最高領15000

限3天！全家「900ml鮮奶」69元　7-11特大杯美式不到38元

▲全家再度祭出FMC牧場直送4.0鮮乳優惠，900ml罐裝平均69.5元；7-11限時開賣特大杯美式38元有找。（圖／記者黃韻文攝）
▲全家再度祭出FMC牧場直送4.0鮮乳優惠，900ml罐裝平均69.5元；7-11限時開賣特大杯美式38元有找。（圖／記者黃韻文攝）

記者黃韻文/綜合報導

超商本周限定優惠更新！全家會員優惠即日起至1月8日前，本周海報共有17款促銷商品，其中多達5件是「買1送1」，平均下來PowerBOMB能量飲15元、野菜生活蘋果蔬果汁20元、POLS脆皮雪糕25元、燕麥棒18元、三好米香米1.5公斤140元。另有多樣6.7折商品，包括農心指定碗麵平均46元、薯片先生平均39元等；亮點商品還有8袋入Pocky巧克力棒特價109元，約是5.8折。

我是廣告 請繼續往下閱讀
▲全家1月4日至1月8日推出會員限定優惠。（圖／業者提供）
▲全家1月4日至1月8日推出會員限定優惠。（圖／業者提供）
周末例行登場的「康康5」，明（6）日起連續五六日開跑，本周DM剩5款商品，且和上周一樣拔掉現煮咖啡促銷，不過去年搶到缺貨的鮮乳優惠回來了，FMC牧場直送4.0鮮乳去年首次祭出2件139元，讓眾人直呼太便宜，隔了3個月回歸一樣維持900ml罐裝平均69.5元，預料將成為本周大熱門。此外，FMC莊園奶茶買1送1、平均單罐不到18元。

▲全家自1月6日至1月8日加碼「康康5」。（圖／業者提供）
▲全家自1月6日至1月8日加碼「康康5」。（圖／業者提供）
7-ELEVEN和上周一樣，持續暫停5天限時優惠，門市主攻「4件7.5折」，包括CITY系列飲品／飲料／啤酒／泡麵／零食／糖果／精補品／冰品／甜點／冷凍品／寵物食品等品類，任選2件7.9折、4件7.5折，幾乎可說是全店優惠；OPEN POINT會員單筆消費滿888元，今（5）日前送「五月花舒敏厚棒抽取式衛生紙」1串，1月6日至1月8日送「舒潔VIVA速效廚房紙巾隨意撕」一串。APP行動隨時取至1月8日前有「錢兔似錦開心價」，像是特大杯美式5杯188元，平均單杯38元、約是6.3折。

▪特大美式5杯188元，約6.3折（平均原價60元、特價38元）
▪特大拿鐵咖啡4杯特價188元，約6.7折（平均原價70元、特價47元）
▪熱皇家伯爵紅茶拿鐵／熱太妃焦糖風味瑪奇朵任5杯特價188元，約6.8折（平均原價55元、特價38元）
▪冰黑糖珍珠燕麥奶4杯特價188元，約6.3折（平均原價75元、特價47元）

▲7-11至1月10日前，消費／繳費／EC寄取有當筆加購優惠。（圖／業者提供）
▲7-11至1月10日前，消費／繳費／EC寄取有當筆加購優惠。（圖／業者提供）
萊爾富本周共有8品優惠，最划算的是怡漾鹼性離子水，繼上周推出後好評再加碼，本周續推買1送1。雖然只有1品下殺至5折，不過有不少品項折幅落在5.7折至6.6折，像是堅果棒第2件10元，貝納頌與活益比菲多享3件組優惠價，相當於6.6折；韓國人氣KABREW九尾狐啤酒推出2件130元，約6.6折。

▲萊爾富本周共8品優惠，怡漾鹼性離子水續推買1送1。（圖／業者提供、記者整理）
▲萊爾富本周共8品優惠，怡漾鹼性離子水續推買1送1。（圖／業者提供、記者整理）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您 酒後不開車，飲酒過量有礙健康！

男人回憶殺！7-11推灌籃高手7款周邊　附電影票及珍藏卡

真實版玩具總動員！回收車掛滿娃娃　網：笑著笑著就哭了

LINE全新7組免費貼圖曝光！轉送好友免花錢、用到端午節

丹丹漢堡超佛！買套餐送寶可夢紅包袋：炎兔兒兔年超夯

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀