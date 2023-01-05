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今白天稍回溫！明乾冷空氣到「越晚越冷」　週末下探11°C

▲中央氣象局表示，今（5）日大陸冷氣團減弱，北台灣氣溫回升，基隆北海岸、東半部及恆春半島仍容易下雨，尤其基隆北海岸雨勢較為持續，有局部大雨發生的機率。（圖／吳政璋攝）
▲中央氣象局表示，今（5）日大陸冷氣團減弱，北台灣氣溫回升，基隆北海岸、東半部及恆春半島仍容易下雨，尤其基隆北海岸雨勢較為持續，有局部大雨發生的機率。（圖／吳政璋攝）

編輯中心/綜合報導

中央氣象局表示，今（5）日大陸冷氣團減弱，北台灣氣溫回升，白天高溫可以來到21、22度，相對昨天會舒適些，其他地方則和昨天類似，高溫約23至26度，至於各地低溫約14到16度，清晨西半部仍有局部12、13度左右低溫，今晨最低溫在花蓮11.8度，感受偏冷；基隆北海岸、東半部及恆春半島仍容易下雨，尤其基隆北海岸雨勢較為持續，有局部大雨發生的機率，而新竹以北也有局部短暫雨，外出請攜帶雨具備用，至於苗栗以南為多雲到晴。

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週五大陸冷氣團南下，北台灣氣溫下降，天氣愈晚愈冷；上半天水氣多，降雨範圍從桃園以北、東半部及恆春半島擴大至新竹、苗栗，這些地方都有局部短暫雨，其中基隆北海岸雨時長，有局部較大雨勢發生的機率，下半天乾空氣開始南下，降雨由北往南逐漸減少，天氣轉乾冷。

▲（圖／中央氣象局提供）
▲週末將迎來一波較乾冷的大陸冷氣團，全台早晚將較寒涼。（圖／中央氣象局提供）
週六至下週日清晨大陸冷氣團影響，北台灣天氣較冷，下週日清晨配合輻射冷卻效應，各地氣溫明顯偏低，中部以北及東北部低溫只有13度左右，沿海空曠地區會更低；各地大多為晴到多雲，只有東部及東南部地區有零星短暫雨。

下週日白天起大陸冷氣團減弱、各地氣溫逐漸回升，日夜溫差大；下週日白天至下週一水氣仍少，各地大多為多雲到晴，僅東半部地區有零星短暫雨。

中央大學大氣系兼任副教授吳德榮，在「三立準氣象·老大洩天機」專欄撰文表示，最新模式模擬顯示，明日乾冷空氣前緣掠過，北、東仍有局部短暫雨，晚起轉乾，連日迎風面濕涼多雨停歇；氣溫漸降。週六、下週日乾冷空氣南下，各地晴朗、白天舒適，週六晚至下週日晨，因「強輻射冷卻」加持，本島平地最低氣溫將降至11度左右。下週日白天起至週一冷空氣明顯減弱，氣溫回升；各地晴時多雲，白天溫暖舒適、早晚涼，日夜溫差大。

吳德榮指出，下週二、三東北季風略增強，北部、東半部有局部短暫雨，中高層雲系移入，西半部有零星飄雨的機率；氣溫略降，北台偏涼，中南部白天舒適、早晚涼。第8至10天(12至14日)的模擬，大氣逐漸增暖，為「暖陽如春」易起霧的型態。（編輯：倪浩軒）

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