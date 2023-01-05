今白天稍回溫！明乾冷空氣到「越晚越冷」　週末下探11°C

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週六至下週日清晨大陸冷氣團影響，北台灣天氣較冷，下週日清晨配合輻射冷卻效應，各地氣溫明顯偏低，中部以北及東北部低溫只有13度左右，沿海空曠地區會更低；各地大多為晴到多雲，只有東部及東南部地區有零星短暫雨。
下週日白天起大陸冷氣團減弱、各地氣溫逐漸回升，日夜溫差大；下週日白天至下週一水氣仍少，各地大多為多雲到晴，僅東半部地區有零星短暫雨。
中央大學大氣系兼任副教授吳德榮，在「三立準氣象·老大洩天機」專欄撰文表示，最新模式模擬顯示，明日乾冷空氣前緣掠過，北、東仍有局部短暫雨，晚起轉乾，連日迎風面濕涼多雨停歇；氣溫漸降。週六、下週日乾冷空氣南下，各地晴朗、白天舒適，週六晚至下週日晨，因「強輻射冷卻」加持，本島平地最低氣溫將降至11度左右。下週日白天起至週一冷空氣明顯減弱，氣溫回升；各地晴時多雲，白天溫暖舒適、早晚涼，日夜溫差大。
吳德榮指出，下週二、三東北季風略增強，北部、東半部有局部短暫雨，中高層雲系移入，西半部有零星飄雨的機率；氣溫略降，北台偏涼，中南部白天舒適、早晚涼。第8至10天(12至14日)的模擬，大氣逐漸增暖，為「暖陽如春」易起霧的型態。（編輯：倪浩軒）