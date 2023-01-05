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與宋仲基戀情較勁？宋慧喬爆曖昧車銀優　烏龍緋聞登熱搜

▲宋慧喬在《黑暗榮耀》裡飾演冷酷復仇者，獲得外界好評，也意外爆出與車銀優的烏龍緋聞。（圖／Netflix提供）
▲宋慧喬在《黑暗榮耀》裡飾演冷酷復仇者，獲得外界好評，也意外爆出與車銀優的烏龍緋聞。（圖／Netflix提供）

記者江芷稜/綜合報導

曾擁有一段童話婚姻的韓星宋慧喬和宋仲基，離婚至今3年半，依舊是外界熱議話題，她剛和知名編劇金銀淑推出新作《黑暗榮耀》，扮演冷酷復仇的暗黑系女主角，精湛演技獲得影迷好評，卻不巧遇上前夫熱戀英國女友的緋聞，因而被搶盡鋒頭。韓國某YouTube娛樂頻道昨（4）日冒出烏龍緋聞，指宋慧喬要跟宋仲基戀情較勁，刻意曖昧小16歲的男團偶像車銀優，新聞一出瞬間登上微博熱搜第一名！

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▲宋仲基與宋慧喬已經離婚3年半。（圖／達志影像/美聯社）
▲宋仲基與宋慧喬已經離婚3年半。（圖／達志影像/美聯社）
該YouTube娛樂頻道爆料，指41歲的宋慧喬為了與宋仲基新戀情較勁，與25歲的車銀優越走越近，儘管年長16歲，卻因散發母愛般的溫暖，讓男方萌生愛意，宋慧喬甚至去車銀優拍戲現場探班，在車上共處2個多小時，被劇組人員目擊，曖昧緋聞不脛而走。不過，韓媒指該爆料毫無根據，應是眼紅宋慧喬新戲表現亮眼，才會刻意製造假新聞，拿她跟同時有新作品《Island》熱播的車銀優做文章，欲打擊她的聲勢。

▲宋慧喬與前夫宋仲基在事業、愛情都被外界拿來比較。（圖／翻攝自宋慧喬IG）
▲宋慧喬與前夫宋仲基在事業、愛情都被外界拿來比較。（圖／翻攝自宋慧喬IG）
▲車銀優的新戲《Island》與宋慧喬剛好同期播出。（圖／車銀優IG）
▲車銀優的新戲《Island》與宋慧喬剛好同期播出。（圖／車銀優IG）
▲宋慧喬與車銀優的烏龍緋聞，登上微博熱搜第一。（圖／翻攝自微博）
▲宋慧喬與車銀優的烏龍緋聞，登上微博熱搜第一。（圖／翻攝自微博）
由於李鍾碩近日自曝熱戀IU，跌破粉絲眼鏡，加上當年雙宋離婚訊息先從中國引爆，大陸影迷對此相當關注，車銀優粉絲則挖出證據，破解該則烏龍爆料，指稱他上節目時曾透露戀愛理想型是38歲的申敏兒，若要跟漂亮姐姐戀愛，在宋慧喬與申敏兒二選一時，他毫不猶豫選擇申敏兒，若是和年輕演員合作，首選則是甜美的秀智，從未提過宋慧喬，認為這則緋聞真實性相當低。

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