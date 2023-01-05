廖科溢洗刷渣男惡名！秦綾謙掌鏡放閃 夫妻出國悄度蜜月
知名旅遊節目主持人廖科溢與美女主播秦綾謙再婚，在臉書曬婚戒放閃，卻接連出現多位女性指控他劈腿，承諾結婚生子卻跳票，重創金鐘主持人形象，這段婚姻也蒙上一層陰影。不過，新年一開始，廖科溢極力洗刷渣男惡名，帶愛妻出國到斯里蘭卡旅遊，身邊還有工作人員隨行拍攝，似乎欲重振主持事業。
記者江芷稜/綜合報導
廖科溢在醜聞爆發前形象不錯，在亞洲旅遊台主持旅遊節目，固定收入不少，去年底緋聞連環爆，跨年主持棒慘遭換角，不過這對新婚夫婦感情不錯，《CTWANT》跟拍到他日夜接送老婆上班、看病，還自掏腰包帶秦綾謙到百貨買戒指，夫妻到超商購物如影隨形，她親密依偎著另一半，深夜才一起返家。
他昨（4）日深夜在臉書發文，「暫別冷冽冬日，擁抱南亞島國的溫暖。捕捉Negombo漁村絕對在地的質樸；在Wilpattu National Park嗅著那份略帶野性的氣味。我們在斯里蘭卡晴空萬里！」透露新年第一站的落腳處，並特意標註秦綾謙，夫妻同框放閃，宛如新婚蜜月。
秦綾謙未受老公劈腿新聞影響，掌鏡自拍為兩人留下倩影，大方回覆網友帥氣的魚「是我拍的」，身邊還有兩位友人隨行，揹著攝影器材合照，疑似是合作過的工作人員，粉絲對此相當興奮，表態期待他推出新旅遊節目，紛紛留言「新婚愉快」、「新年快樂」，盼他揮別渣男陰霾，新年有新的開始。