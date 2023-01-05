快訊／宋逸民結婚20週年成道歉大會！憔悴道歉陳維齡

懶理宋逸民！小甜甜帶「小霸王」拍戲　台詞卡關：超想鼠

▲小甜甜發文感謝劇組幫忙育兒，未提教會與婚姻。（圖／翻攝自小甜甜IG）
▲小甜甜發文感謝劇組幫忙育兒，未提教會與婚姻。（圖／翻攝自小甜甜IG）

記者江芷稜/綜合報導

牧師宋逸民設立的「藝起發光」教會，引發奉獻、假見證等9大爭議，他昨（4）日偕同老婆陳維齡出面，發表4點聲明道歉，唯獨漏掉被他指稱私生活有極大狀況的小甜甜（張可昀），讓眾人為她大抱不平，不過為母則強的小甜甜，沒有餘力和教會爭論，努力投入拍攝8點檔戲劇賺錢，並透露女兒「米苔目」跟著上工，獲得眾人寵愛，已經成了「劇組小霸王」。

我是廣告 請繼續往下閱讀
▲宋逸民（左）、陳維齡（右）代表「藝起發光」教會出面說明。（圖／記者葉政勳攝）
▲宋逸民（左）、陳維齡（右）代表「藝起發光」教會出面說明，卻未向小甜甜道歉。（圖／記者葉政勳攝）
被傳出分居鬧婚變，小甜甜沒有對老公口出惡言，只在社群平台曬出萌娃照片，感謝整個劇組一起幫忙，讓她邊工作邊照顧「米苔目」，女兒不怕生，跟工作人員混熟後，已經是劇組小霸王，非常放心讓她到片場玩。

▲小甜甜（左）遭傳被家暴，攜愛女離家出走。（圖／小甜甜臉書）
▲小甜甜（左）與老公一家三口恩愛畫面不再。（圖／小甜甜臉書）
她也坦言兼顧拍戲、育兒偶爾會分心，「邊顧邊背詞偶爾NG次數真的好想鼠（死）」，但很欣慰能邊照顧小孩、邊賺錢養家，內心充滿感恩。小甜甜笑說米苔目遺傳媽媽的「外貌協會」特質，很開心能在劇組看帥哥，目前最喜歡的是張書偉，「跟馬國畢楊坤火（角色名）無關哦！他是怪的那個！！！」

▲馬國畢幫忙小甜甜照顧女兒「米苔目」。（圖／翻攝自小甜甜IG）
▲馬國畢幫忙小甜甜照顧女兒「米苔目」。（圖／翻攝自小甜甜IG）
面對網友湧入安慰，小甜甜一一回覆感謝，閨密林利霏也說「來給乾媽帶」，願意給予協助，小甜甜感激地說：「之後戲太滿或外景〜乾媽拜託你了。」甚至在粉絲表明女人靠自己也可以帶好孩子，她也留言肯定，絲毫未提及老公，似乎打算一個人扛起照顧家庭責任。


快訊／宋逸民結婚20週年成道歉大會！憔悴道歉陳維齡

快訊／苦勸小甜甜忍耐保2年婚？宋逸民發聲：不認同家暴

與宋仲基戀情較勁？宋慧喬爆曖昧車銀優　烏龍緋聞登熱搜

廖科溢洗刷渣男惡名！秦綾謙掌鏡放閃　夫妻出國悄度蜜月

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀