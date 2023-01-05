懶理宋逸民！小甜甜帶「小霸王」拍戲 台詞卡關：超想鼠
牧師宋逸民設立的「藝起發光」教會，引發奉獻、假見證等9大爭議，他昨（4）日偕同老婆陳維齡出面，發表4點聲明道歉，唯獨漏掉被他指稱私生活有極大狀況的小甜甜（張可昀），讓眾人為她大抱不平，不過為母則強的小甜甜，沒有餘力和教會爭論，努力投入拍攝8點檔戲劇賺錢，並透露女兒「米苔目」跟著上工，獲得眾人寵愛，已經成了「劇組小霸王」。
記者江芷稜/綜合報導
被傳出分居鬧婚變，小甜甜沒有對老公口出惡言，只在社群平台曬出萌娃照片，感謝整個劇組一起幫忙，讓她邊工作邊照顧「米苔目」，女兒不怕生，跟工作人員混熟後，已經是劇組小霸王，非常放心讓她到片場玩。
她也坦言兼顧拍戲、育兒偶爾會分心，「邊顧邊背詞偶爾NG次數真的好想鼠（死）」，但很欣慰能邊照顧小孩、邊賺錢養家，內心充滿感恩。小甜甜笑說米苔目遺傳媽媽的「外貌協會」特質，很開心能在劇組看帥哥，目前最喜歡的是張書偉，「跟馬國畢楊坤火（角色名）無關哦！他是怪的那個！！！」
面對網友湧入安慰，小甜甜一一回覆感謝，閨密林利霏也說「來給乾媽帶」，願意給予協助，小甜甜感激地說：「之後戲太滿或外景〜乾媽拜託你了。」甚至在粉絲表明女人靠自己也可以帶好孩子，她也留言肯定，絲毫未提及老公，似乎打算一個人扛起照顧家庭責任。