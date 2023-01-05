春節省道地雷路段預測出爐！尖峰時段一次看

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此外，台9線蘇花路廊今年將持續實施時段性管制載運危險物品車輛及21噸以上大貨車通行，並實施大客車優先措施；南迴公路將於尖峰時段實施車道管制措施，以紓解車潮；台61線西濱快速公路針對瓶頸路段如鳳鼻~香山及竹南地區等，已規劃封閉部分橫向路口、優化時制加強綠燈秒數等措施，並配合高速公路局於24至26日封閉西濱交流道北上匝道入口，導引用路人依指標繼續北上行駛至香山交流道銜接國道3號。
為鼓勵返鄉出遊的民眾搭乘客運，輕鬆不勞累，公路總局於連假期間推出多項公共運輸優惠措施，鼓勵民眾多加搭乘，民眾搭乘87條國道客運路線可享平日優惠價或票價85折優惠，持電子票證搭乘48條台灣好行路線可享半價優惠；搭乘台鐵、高鐵、國道客運轉乘在地市區公車亦可享一段票或基本里程免費優惠。
針對前往東部區域之民眾，公路總局推出東部優惠專案，提供往來東部之民眾更多元運具選擇。持北宜、北花國道客運票證至東部地區購買台灣好行體驗套票或於當地合法旅宿住宿，可享來回票4人同行1人免費，回程可再折抵200元之優惠及花東地區「在地有腳」租賃優惠(等優惠措施，以上兩項優惠無法重複抵退，民眾可擇優適用。
公路總局表示，本次春節連假期間積極協調各國道業者調整運能，目前東西部總計提供7萬班次及231萬座位數，各業者已陸續開始販售預售票，截至3日國道客運總計售出1萬5,249張，佔可售張數6.34%，連假期間國道客運均尚有充裕座位可供預訂，歡迎民眾多加利用，該局亦持續依據銷售狀況，請業者機動加開班次，確保民眾順利出行。