春節開喝先囤貨！人氣草莓啤酒回歸 海尼根推兔年包裝
新年春節即將到來，親朋好友相聚時不可缺少的就是啤酒助興，各品牌也推出限定商品搶攻年節商機，包括連續六年霸榜SUNMAI金色三麥季節啤酒冠軍的草莓啤酒，重新改良進化後成「3D草莓啤酒」回歸；還有生力啤酒集團，冬季限定商品「生巧克力風味啤酒」開賣。此外，經典原味啤酒海尼根，推出只有台灣才買得到的「兔年限定包裝」，年節前快手刀囤貨，圍爐美食配美酒，年節歡樂儀式感瞬間飆升！
記者鍾怡婷/綜合報導
連率六年奪下SUNMAI金色三麥季節啤酒冠軍的「草莓啤酒」再次回歸，推出冬季限量「3D草莓啤酒」，以完熟草莓釀出飽滿果實酸香，濃郁絲滑的酒體喝得到剛剛好的甜蜜，搭配粉嫩的夢幻色澤，讓冬季水果女王「草莓」的色香味在啤酒中3D立體展現。即日起，SUNMAI金色三麥「3D草莓啤酒」於全台全家便利商店、家樂福量販店、金色三麥啤酒餐廳等各大通路陸續開賣，季節限定酒款，每瓶售價125元，限量酒款，售完為止。
除了草莓風味啤酒外，生力啤酒集團也推出冬季限定商品「生力巧克力風味啤酒」。輕盈的酒體帶有黑巧克力的豐富濃郁風味、奶油般的細緻泡沫，交織出美味濃醇的焦糖可可香氣，巧克力與麥芽的醇美香氣，是這個冬天最暖心的限定款啤酒，全台7-ELEVEN獨家上市，每罐330mL售價55元，為少量釀製、限量供應。
除了特色風味的啤酒外，經典原味海尼根春節前推出台灣才買得到的「兔年限定包裝」，經典向來不常改變，但今年海尼根破天荒專為台灣推出獨一無二的「兔年包裝」，就算是在亞洲其他地方，只要出了台灣就找不到，即日起於全台連鎖便利商店、超市及量販店限量開賣。330ml售價49元；500ml售價69元。