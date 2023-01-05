宋逸民「僅唸稿」挨批沒誠意！阿Ben、徐小可一早吐心聲
藝人宋逸民創建的「藝起發光」教會爭議不斷，教會在昨（4）日召開記者會，宋逸民、陳維齡夫妻開場就以90度鞠躬道歉，不過「只唸聲明稿」不開放媒體提問，也挨批「沒誠意！」對此，前教友阿Ben、徐小可夫妻今（5）日也在臉書發祈禱文「吐心聲」。
娛樂中心／綜合報導
阿Ben、徐小可過去是藝起發光教友，在事件爆發後，不少藝人、前教友紛紛出面爆料，而阿Ben、徐小可夫妻倆則被爆出捐款百萬給教會，對此，他們也坦承此事，但因為在擴堂時感到不安便決定離開，「當初的奉獻我們也沒要回，因為我們清楚，我們的奉獻是給神，不是給人！」甚至在黑料不斷爆出後，阿Ben還曾酸教會「逸起作文」，「帶風向比稿大賽開跑囉！同時間發文同樣的關鍵字，要不要回覆9大疑問就好」？
宋逸民昨日則說，不選擇批判前教友，謹守牧師的分際是記者會的宗旨，因此對於小甜甜、王瑞玲、阿Ben等人的指控都沒有給予回應。僅「唸稿」不開放提問，遭批沒誠意。對此，阿Ben、徐小可今早也在臉書發祈禱文「吐心聲」，首先是「倚靠神的恩手，祝福盡在掌握」，人生是由選擇組成，選擇倚靠賜福的神，你我就是蒙福的人。再來是「聖經中的祝福」，得智慧，得聰明的，這人便為有福！因為得智慧勝過得銀子，其利益強如精金； 比珍珠寶貴，你一切所喜愛的都不足與比較。
最後，則是「向神求智慧」，「天父，求祢賜給我屬天的智慧，來拉高自己的眼界；好知道在兩難之間該如何抉擇，做出不會後悔的決定。使我做的決定，能夠得到祢的賜福，有萬事互相為我的益處效力；叫我在摸索中驚訝祢的預備，讚嘆祢在意想不到之處存留的幫助。因此我要緊緊倚靠祢，用信心聚焦在美好的結局裡；讓暫時的起伏不會帶偏自己，始終在蒙福的根基上站立，靠著恩典平安的度過每個難關，享受祢對我無微不至的關愛。感謝天父垂聽我的禱告，奉主耶穌的聖名祈求，阿們」。（編輯：郭佩蓉）