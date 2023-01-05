賴清德轟王鴻薇落跑怎交代　吳怡農：選民可接受就投她

台北市中山、北松山區立委補選將於本周日投票，民進黨候選人吳怡農今（5）日上午與民進黨立委吳思瑤、鄭運鵬、趙天麟等人於南京西路、中山北路口拜票後，隨即由在地議員許家蓓陪同，展開北松山區車隊掃街，並於出發前受訪。談到副總統賴清德站台時指出，選舉補助款1票30元，國民黨候選人王鴻薇落跑議員選立委怎向選民交代？吳怡農說，選民們是否認為是負責任的態度，這最後要交給選民決定，「大家如果覺得可接受的，大家票投我的對手，大家如果覺得有更好的選擇，拜託大家支持吳怡農」。
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吳怡農在出發前表示，謝謝許家蓓，即使身體不舒服，團隊還是一直支持，今天許也一起拜票，另外也特別謝謝今天早上幾十位黨公職夥伴，大家一起站路口，感謝大家在選舉最後3天一起努力，大家都知道票投出來才算數，希望選民們可以支持正向的選擇。
被問及對手王鴻薇反擊，要吳具體說出選戰中哪句是謾罵？吳怡農表示，「王議員是否認為『膿包』是一個讚美？王議員是否認為說我黑道魁儡是一個讚美？」他說，自己被提名後，說這個提名是黑道治國、治黨的延伸，這都是王鴻薇自己說的話，在自己臉書寫出來的。
談到昨晚副總統賴清德站台時，痛批王鴻薇才剛選上議員就選立委，政府1票補助30元，王又怎麼對這25727人交代，吳怡農表示，個人選舉補助款要如使用是個人決定，賴清德提到選民選給王鴻薇，但王卻立刻在就職同時去參選另外職位，選民們是否認為是負責任的態度，這最後要交給選民決定，「大家如果覺得可接受的，大家票投我的對手，大家如果覺得有更好的選擇，拜託大家支持吳怡農」。