台南議長選舉涉賄！綠廉政會18日處理　誓比法院標準更嚴

總統提兩岸對話　朱立倫：樂見民進黨當國民黨跟屁蟲

▲朱立倫今日陪同王鴻薇戰車掃街。（圖／記者朱永強攝，2023.1.5）
▲朱立倫今日陪同王鴻薇戰車掃街。（圖／記者朱永強攝，2023.1.5）

記者余祥／台北報導

國民黨主席朱立倫今（5）日陪同台北市立委補選候選人王鴻薇掃街拜票，朱立倫痛批，民進黨選後仍不知反省，包括黑金問題、還稅於民議題，尤其是王鴻薇提出三週還稅於民，政府終於要做了，但七折八扣的結果，就應該在年前發放，連立法院長游錫堃都說年前做得到了，那大家就拭目以待。

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媒體詢問美方是否關切中廣董事長趙少康反對兵役延長，朱立倫說，他沒有聽到，但國民黨堅定立場，就是支持堅實的國防，但希望兩岸對話交流，民眾最期待的就是和平，樂見民進黨當國民黨跟屁蟲，拿香跟跟拜，不管是國防、兩岸政策，還有還税於民。

朱立倫也強調，國民黨每位同志都是基於家長的心態，他們支持有意義的兵役延長，包括訓練內容是什麼、相對待遇、軍人光榮感能否提升，還有家長最關心的，爸媽都同意孩子做兵，但絕對反對孩子上戰場，政府有責任創造和平的環境。

至於是否擔心前中常會蕭景田涉賄影響選情，朱立倫說，國民黨立場清楚，尊重司法，而最嚴重的是台南市議長的賄選，高金額的賄選才該徹查到底。

外傳2024年侯郭配、侯盧配、侯朱配，朱立倫說，他是總教練，現在大家都在努力北市補選，拜託大家都要出來投票，最強母雞都幫忙王鴻薇，南投補選也全力以赴，先把延長賽打好。

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