專訪／李岳受邀到對岸開教室　每晚「伸手刷馬桶」顧門面

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近年各地遇到疫情，李岳舞蹈教室也遭到波及，必須跟隨學校停課，商演、活動也一夕之間被取消，他無奈地說：「當年4月宣布離開西瓜哥哥，5月就宣布解封。」措手不及之餘，李岳也在因緣際會下加入直播，每個月開播超過100小時，每次2小時起跳，穩定後，再重新簽約轉型成節目《李岳fun4夜》，單集價碼超過5位數，一個月就只要播5小時。而李岳直播做出心得、看準商機，決定當起直播經紀人，尋找各領域的人才，「我簽人還是有自己的原則，不會多簽類型太相同的人，陣容要堅強的話，希望每個人都要有其特色，例如我剛簽一個以前當過警察的素人，未來還想找會唱歌，或是會看星座的人。」
李岳與合夥人擁有2間舞蹈教室，分別在板橋和南港，他先前受訪時喊話要砸600萬元成立幼兒園，然而一陣子後，他決定跟隨緣分，「我預計開在南港，但開幼稚園有好多限制，要戶外空間、要注意安全問題。」坦言現在確實在衝各方面事業，不過後來體悟到，有些事情欲速則不達，急迫想完成，效果未必能彰顯，「要來就會來，就是看緣分。」也透露明年將在中和開第3間舞蹈教室，直言不排斥繼續開，「對岸其實有來問我，當地認識的人，就詢問到我這邊來，也有中南部的人在問，但問過之後，真的有機會合作的，大概只有十分之一。」李岳並不著急，認為理念合的話就合作，畢竟在簽約前，本來就要多花點心思。
談到經營之道，李岳自認親和力過人，會趁小朋友在上課時，把握時間和家長交流，而當老闆的他，也不執著於當年偶像哥哥身分，每天顧完櫃檯、做完行政和雜事，都會親自去刷教室的廁所，笑說是為了省錢而非潔癖，「我掃得也很乾淨，我是可以整隻手伸到馬桶裡，因為廁所就是門面，外面再乾淨都沒有用。」強調自己注重小細節，而合夥人則是會關注大面向，彼此各司其職，讓舞蹈教室一應俱全。
至於演藝方面，李岳點名曾國城是自己學習主持的榜樣之一，「我在上節目《型男大主廚》後，開始愛上做菜，城城哥總是給我很大的安全感。」誇讚對方幽默感、機智過人，「他懂得讓來賓放鬆、享受節目。」也提及很欣賞蔡康永的說話藝術，「他書讀很多，說出來的東西就不一樣，和城城哥都是我很敬佩的前輩。」