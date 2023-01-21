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專訪／李岳受邀到對岸開教室　每晚「伸手刷馬桶」顧門面

▲「西瓜哥哥」李岳談舞蹈教室經營。（圖／記者葉政勳攝）
▲「西瓜哥哥」李岳談舞蹈教室經營。（圖／記者葉政勳攝）

記者侯家瑜/專訪

40歲的藝人李岳（李豐嘉），曾為幼幼台兒童節目主持人群之一，以「西瓜哥哥」封號陪伴不少小孩長大。卸下身分將近2年的時間，雖然李岳的幼稚園夢暫時停擺，不過明年將開第三間舞蹈教室，且近年在直播界表現得有聲有色，還當起經紀人尋找各領域人才。李岳日前趁著農曆春節前夕，特地展現廚藝，準備拿手好菜「年年有魚」，同時接受《NOWnews今日新聞》專訪，分享斜槓人生，他自認在當老闆過程中親力親為，每天都會到舞蹈教室刷馬桶，強調廁所就是門面。

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▲李岳準備拿手好菜「年年有魚」。（圖／記者葉政勳攝）
▲李岳準備拿手好菜「年年有魚」。（圖／記者葉政勳攝）
李岳在兒童界闖蕩多年，他透露許多藝人自小就是自己的粉絲，現在在工作上遇到，總覺得很奇妙，而縱使已脫離快2年，走在路上仍還會被叫「西瓜哥哥」，他坦言剛開始有些不適應，「像是被稱為某某某的前任一樣，明明就已經分手了，還要被那樣貼上標籤。」但現在已經接受，也調適好心情，「如果馬上就不被叫西瓜哥哥，那我前面20年不是也白做了？」強調不是排斥，只是需要時間轉換心態。

▲李岳已卸下西瓜哥哥身分2年。（圖／李岳臉書）
▲李岳已卸下西瓜哥哥身分2年。（圖／李岳臉書）
近年各地遇到疫情，李岳舞蹈教室也遭到波及，必須跟隨學校停課，商演、活動也一夕之間被取消，他無奈地說：「當年4月宣布離開西瓜哥哥，5月就宣布解封。」措手不及之餘，李岳也在因緣際會下加入直播，每個月開播超過100小時，每次2小時起跳，穩定後，再重新簽約轉型成節目《李岳fun4夜》，單集價碼超過5位數，一個月就只要播5小時。而李岳直播做出心得、看準商機，決定當起直播經紀人，尋找各領域的人才，「我簽人還是有自己的原則，不會多簽類型太相同的人，陣容要堅強的話，希望每個人都要有其特色，例如我剛簽一個以前當過警察的素人，未來還想找會唱歌，或是會看星座的人。」

▲李岳開設直播節目《李岳fun4夜》，右為荳荳。（圖／李岳臉書）
▲李岳開設直播節目《李岳fun4夜》，右為荳荳。（圖／李岳臉書）
李岳與合夥人擁有2間舞蹈教室，分別在板橋和南港，他先前受訪時喊話要砸600萬元成立幼兒園，然而一陣子後，他決定跟隨緣分，「我預計開在南港，但開幼稚園有好多限制，要戶外空間、要注意安全問題。」坦言現在確實在衝各方面事業，不過後來體悟到，有些事情欲速則不達，急迫想完成，效果未必能彰顯，「要來就會來，就是看緣分。」也透露明年將在中和開第3間舞蹈教室，直言不排斥繼續開，「對岸其實有來問我，當地認識的人，就詢問到我這邊來，也有中南部的人在問，但問過之後，真的有機會合作的，大概只有十分之一。」李岳並不著急，認為理念合的話就合作，畢竟在簽約前，本來就要多花點心思。

▲李岳與合夥人擁有2間舞蹈教室，分別在板橋和南港。（圖／李岳臉書）
▲李岳與合夥人擁有2間舞蹈教室，分別在板橋和南港。（圖／李岳臉書）
談到經營之道，李岳自認親和力過人，會趁小朋友在上課時，把握時間和家長交流，而當老闆的他，也不執著於當年偶像哥哥身分，每天顧完櫃檯、做完行政和雜事，都會親自去刷教室的廁所，笑說是為了省錢而非潔癖，「我掃得也很乾淨，我是可以整隻手伸到馬桶裡，因為廁所就是門面，外面再乾淨都沒有用。」強調自己注重小細節，而合夥人則是會關注大面向，彼此各司其職，讓舞蹈教室一應俱全。

▲李岳第三間舞蹈教室即將開幕。（圖／李岳臉書）
▲李岳趁小朋友在上課時，把握時間和家長交流。（圖／李岳臉書）
至於演藝方面，李岳點名曾國城是自己學習主持的榜樣之一，「我在上節目《型男大主廚》後，開始愛上做菜，城城哥總是給我很大的安全感。」誇讚對方幽默感、機智過人，「他懂得讓來賓放鬆、享受節目。」也提及很欣賞蔡康永的說話藝術，「他書讀很多，說出來的東西就不一樣，和城城哥都是我很敬佩的前輩。」

▲李岳樂於斜槓人生。（圖／李岳臉書）
▲李岳樂於斜槓人生。（圖／李岳臉書）

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