「Cos-Show!大賞」集氣開跑 抽iPhone14 Pro、AirPods 3
▲《beanfun!》人氣社團「Cos-Show!」舉辦首屆Cos-Show!大賞，留言分享抽iPhone14 Pro、AirPods 3。（圖／Cos-Show!提供）
生活消費中心/綜合報導
｜ 2023-01-05 11:50:08 2023-01-05 11:52:06
由橘子集團旗下泛娛樂社群平台《beanfun!》APP中，人氣社團「Cos-Show!」舉辦的第一屆Cos-Show!大賞，徵稿活動於去年12月25日報名截止，共湧入數百位喜愛Cosplay的同好們登記參加，其中有50多件精彩作品進入第二階段評選。投稿的作品主題與角色相當精彩多元，包括霹靂布袋戲劇中的角色素還真、妖后、莫召奴，以及知名動漫《 SPY×FAMILY間諜家家酒》、《咒術迴戰》、《火影忍者》、《航海王》、手遊《原神》等知名角色齊聚獻作。
本屆活動將提供「最佳妝髮獎、最佳道具獎、最佳服裝獎、最佳人氣獎」共4項大獎，獲獎者共可獲得價值近百萬獎項，總獲獎名單將於1月30日公佈，並於2月4日於Fancy Frontier開拓動漫祭40進行頒獎典禮。 其中前三項大獎會由金馬獎第59屆最佳造型設計獎得主樊仕清，以及大神級Cosplay評審席珍、殺氣三位老師進行專業評選。 而「最佳人氣獎」評選則由主辦方透過《beanfun!》APP「一起SHOW」新功能，將參賽者投稿作品展出，讓喜愛Cosplay的網友們也能一起參與，為支持的作品匯聚人氣，再依線上互動人氣值排名結果選出。為鼓勵同好網友參與，主辦方額外加碼福利，即日起至1月29日前，只要於《beanfun!》 Cos-Show!大賞主題中任一Show場，進行按讚、留言、分享就可參加抽寶箱活動，有機會獲得iPhone14 Pro 128G、AirPods 3、橘子支付零用金等超值好禮。 ▲參賽者橘橘，投稿作品為霹靂布袋戲劇妖后一角。（圖／Cos-Show!提供）
該活動由《beanfun!》熱門社團「Cos-Show!」主辦，該社團是一個讓喜愛Cosplay的同好們，能不受時空場域限制在線上也能一起秀的舞台，且提供全台Cos活動的資訊分享、展會攝影照片索取、角色徵團、妝髮技巧交流、服裝道具製作分享等，讓更多廣大的COS同好們加入且齊聚交流，共同延續Cosplay文化。
📍 參與「最佳人氣獎」人氣值活動頁（點此前往） 📍 beanfun! Cos-Show!社團（點此前往） ▲參賽者宅貓，投稿作品為夢尋山兔一角。（圖／Cos-Show!提供） ▲參賽者蛟龍翻身，投稿作品為動漫作品絕對無敵雷神王。（圖／Cos-Show!提供）