吳怡農找賴清德攻擊落跑 王鴻薇：民進黨陷入重度昏迷
台北市立委補選將在8日投票，國民黨主席朱立倫今（5）日陪同候選人王鴻薇掃街拜票。王鴻薇批，在去年選舉後，沒有看到民進黨檢討反省，民進黨是陷入重度昏迷，不是輕輕巴兩下就會醒來；針對副總統賴清德昨日輔選民進黨候選人吳怡農時，批王鴻薇選議員領每票30元補助款，選後就落跑，王鴻薇說，吳怡農找來賴清德做這種攻擊，是模糊焦點。
記者余祥／台北報導
昨日政見會結束，媒體詢問，是否有聽到吳怡農政見？王鴻薇說，好像沒有，而且講政見時間很少，她最遺憾的就是沒有辯論，她也有問吳怡農是否一開始就拒絕辯論，但吳沒有回答，應該對外說清楚。
王鴻薇說，吳怡農也一直說被攻擊，但具體她到底說了什麼攻擊他？政治人物應該有幾分證據說幾分話。
至於中常委蕭景田涉嫌賄選，是否會影響選情？王鴻薇說，從黨中央到她個人都支持司法勿枉勿縱，且她的從政經驗可以被檢驗，相信選民會做出最好的選擇。
有關政府還稅於民發放6千元，是否打算要怎麼使用？王鴻薇說，選舉只剩短短3天，她腦中只有勝選，沒有想那麼多。
王鴻薇也說，選前之夜將會展現國民黨的團結，希望選民選擇站在公理、正義的一方，堅定支持她。