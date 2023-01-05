小寒過後越來越冷！「3大養生重點」快收好：可救人一命
今（5）日是「小寒」，屬於二十四節氣中的第23個節氣，冬季的第5個節氣，小寒節氣的特點為寒冷，但卻還沒有冷到極致，表示開始進入一年中最寒冷的日子，中醫師提醒，小寒時期的養生，以「保胃補腎」為首要目標，民眾也須注意不要「過度運動」和「吹風受寒」，當遇到氣溫快速下降時，禦寒保暖、減少戶外活動以及適當補充水分，對於心血管疾病的預防才有幫助。
記者張志浩/綜合報導
中醫師詹景琦指出，小寒節氣天氣寒冷，年老長輩與心血管疾病患者，容易因低溫引起全身血管收縮，進而引發高血壓、心律不整、甚至心肌梗塞與中風的發生。此外，天冷也容易誘發呼吸系統疾病，如氣喘、鼻過敏、呼吸道感染等。以及濕疹、蕁麻疹、異位性皮膚炎等皮膚問題，這二大類病患多半有體質上的不足，或者體質容易產生陰火，建議平常需調理身體，才能減少發病的機率。
詹景琦提及，小寒的養生重點在「保胃補腎」，在胃部保養上，可敲打或按摩大腿、小腿的胃經，首先從大腿的正面開始，然後往小腿中間脛骨的外側，這些部位都包括了胃經的重要穴位。而中醫認為膀胱經和腎經彼此相通，按摩膀胱經的命門、腎俞、腰陽關、大腸俞、胞肓、秩邊6個穴位，可以調節腎經、增加腎氣，達到補腎、護腎的功效。
最後詹景琦提醒，小寒在養生上也有一些禁忌，首先是「不宜過度運動」，中醫認為過度運動容易耗氣傷津，有損身體的氣血。冬天的養生講究的是收斂養藏，保護好氣血，才能化生足夠的腎精元氣安然渡過寒冬。其次是「不宜吹風受寒」，寒冷天氣容易使肌膚和筋脈收縮，影響免疫力抵抗外來的威脅，且寒邪易使人體臟腑氣機停滯，引發一系列的不適與疾病。