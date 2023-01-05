小甜甜發聲！轟宋逸民陳維齡「避重就輕」：說話要憑良心
小甜甜（張可昀）與「藝起發光」教會的宋逸民、陳維齡夫妻撕破臉，教會直指小甜甜「私生活有問題！」卻未多給解釋。昨（4）日宋逸民召開記者會對此事也隻字不提，讓小甜甜今（5）日實在忍無可忍，發文怒轟「說話要憑良心，要憑證據！」掀起熱議。
娛樂中心／綜合報導
小甜甜今日在臉書發文，對於最近的風波感到很不好意思，掙扎許久，還是想為了家人說出痛心真相。關於昨日藝起發光的記者會，小甜甜看完表示：「很難過很失望更不解！其他謊言不實，不願說明，避重就輕？我也通通都不再在意了！」但是一開始是藝起發光拿著她的家務事來做新聞，說她「私生活有極大問題跟狀況」，讓她不禁提問：「很奇妙的，昨天記者會我卻完全徹底被您們從口中消失了？！就像您們開始從沒發過那份『聲明稿』評判過我，關於我這個人您們啥都沒說過提過講過一樣」。
小甜甜接著說，不管今天宋逸民是否為神職人員，只要是人都一樣，「關於暴力這件事，家暴零容忍，絕對不可以不容許不應該，我這邊就針對這個事實真相來好好說清楚講明白，說話要憑良心，要憑證據！還有您們不要動不動就亂拉上帝背書，或是斷章取義神的話語，我相信耶穌很愛我，上帝才不會要您們欺負弱小」。（編輯：郭佩蓉）
※【NOWnews 今日新聞
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