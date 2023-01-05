日本撞陳冠希喊人家陳奕迅 粉絲遭呼巴掌、吐口水伺候
曾為香港男神的陳冠希，因演出香港電影《特警新人類2》、《無間道II》、《頭文字D》、《江湖》、《狗咬狗》中擔任主角而廣為人知，後因「不雅照事件」退出香港娛樂圈。近日，一名中國大陸網友自稱在日本商場遇到陳冠希，但因為自己將他誤認為陳奕迅，兩人一言不合打起來，網友說陳冠希還朝他吐口水。對此，陳冠希本人尚未做出回應。
記者黃雅琪/綜合報導
微博「ba哥專用」轉載一名中國網友的爆料，內文寫道他自己是宅男，平時沒有在看明星，他與老婆在日本商場逛街時，老婆說看見陳冠希想過去合照，但他認為不要打擾人家，趁著老婆去試衣服的時候，他拿手機想說跟朋友分享這項消息時，陳冠希突然走過來問他說：「你們剛才在說誰？What's my name？」情急之下他回答：「陳奕迅」立刻被陳冠希飆罵：「Bitxx！My name is 陳冠希！」
該名網友聲稱，陳冠希朝他左臉打巴掌，自己的妻子從試衣間出來後一直道歉，但陳冠希還是朝他吐口水，他也不甘示弱的吐回去，網友說陳冠希的妻女都在一旁，但他仍然舉起雙拳示意要與他到外面打一架，所幸警察趕到將兩人支開，才結束這場鬧劇。其他網友們看完後則是認為「我只信商場監視器」、「陳冠希怎麼就是逃不出被叫陳奕迅的命運」、「不會吧！我朋友在日本偶遇他都很開心合照」、「不想偷拍為什麼拿出手機，其實還是有點想拍吧！」