台南議長選舉涉賄！綠廉政會18日處理　誓比法院標準更嚴

北市府輕鬆日子要來了？民眾黨：公務員爆料早上不見首長

▲民眾黨北市議會黨團5日召開記者會，批評蔣萬安市府上任至今螺絲掉滿地，質疑蔣市府給予台北市民的根本就是「低配」團隊。（圖／記者丁上程攝，2023.01.05）
▲民眾黨北市議會黨團5日召開記者會，批評蔣萬安市府上任至今螺絲掉滿地，質疑蔣市府給予台北市民的根本就是「低配」團隊。（圖／記者丁上程攝，2023.01.05）

記者丁上程／台北報導

台北市長蔣萬安上任至今進入第二週，不過在市政方面卻持續遭到外界質疑。民眾黨議會黨團今（5）日上午召開記者會，除了批評蔣萬安僅召開了一週的七點半晨會，且都無會議紀錄供查閱外，更質疑負責市府與議會關係的府會聯絡人至今仍懸缺。民眾黨團也爆料，市府內部已經在盛傳「輕鬆的日子要來了」，公務員爆料以前七點就可以見到局處首長，現在「早上都不見人影」。

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民眾黨議會黨團總召黃瀞瑩表示，關係著市府與議會溝通是否順暢的「府會聯絡人」角色，除了總聯絡人仍舊懸缺外，就連副總聯絡人也只剩下2人，「過去柯市府最多有5位副總聯絡人，甚至以副市長身份來掛總聯絡人，就是希望讓府會關係更加和諧，我們不要低配版本的市政府，如果蔣市府認為現在懸缺是合理的，那何來效率？」

民眾黨議員林珍羽批評，蔣萬安市府上任至今，不僅副市長林奕華與研考會主委俞振華要遲至2月才上任，衛生局長一職至今仍舊懸缺，持續由副局長陳正誠代理，這一個月的空窗期，等同於給市民低配版的市府團隊，「台灣燈會睽違23年回到台北市，本該是副市長林奕華的權責，該怎麼無縫接軌的處理市政，台北市民就該慢慢等待嗎？隨著疫情又升溫，接下來就是春節，衛生局長卻是代理，請問蔣市府準備好了嗎？」

民眾黨議員陳宥丞則表示，過去柯市府8年來扣除假日，每天都於上午七點半召開晨會，由市長、副市長及輪值的局長在會議中列管事項，其目的是在會議中跨局處的橫向溝通，「結果蔣萬安第一週的晨會如同『聊天型會議』，連會議紀錄都沒有，難道是『3+11國民黨版』？」陳宥丞說，蔣市府說晨會開了還是有八年未解決列管案件，根本倒果為因，就是因為有在做事且持續列管，而且公開透明，才有8年列管。

民眾黨議員張志豪則揭露，面對蔣萬安決定取消晨會，改以市政會議進行，讓府內已經流傳「輕鬆的日子要來了」，過去7點就看到局長，現在早上都不見人影，「要調動市政府八萬大軍是需要執行力，如果連市長都開始鬆懈，如同爆料人所說的，熟悉的國民黨又回來了，沒有了固定晨會，這些追蹤事項何時能處理？」

對此台北市政府發言人羅旺哲則表示，蔣萬安市府團隊一向秉持用人唯才的原則，相關人事只要一確定，就會向外界說明，請民眾黨不要干擾人事安排，對公務員造成困擾。台北市政府會持續監控疫情的發展，蔣萬安市長也請衛生局開防疫應變會議，緊盯疫情狀況，確認包括醫療物資、醫護人力等醫療量足夠。

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