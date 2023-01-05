新竹棒球場挖出磚頭、廢電線　高虹安宣布停辦WBC熱身賽

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高虹安指出， 12月14日開挖左外野淺層土壤時，發現廢棄磚頭，1月4日安排再次會勘，隨機取樣下還挖到廢棄電線、直徑超過3公分的磚頭，高虹安表示，都是不符合規定的狀況。高虹安同時解釋球場草皮土壤的契約規定上，在28公分的土壤層內，都不應該看到磚頭、廢電線等異物，而當時場勘現場人員才挖不到10公分，違反設計圖的規範。
高虹安強調，檢調已經立案調查，市府全力配合檢調做釐清，在過程中也發現許多疑惑問題點，不管是不是真的有人謀不臧、放水，甚至是弊案，在過程中都有待市府跟檢調配合釐清。
高虹安表示，目前朝向廠商盡速進行缺失改善，前市府也有提出追加預算的計畫，這部分我們也會進行全面性瞭解還有多少要改善多少要做，如果廠商罪嫌重大，違約事實重大，是否還要用同樣的廠商繼續進行改善，都是必須釐清的事情。高虹安表示，今天針對WBC比賽無法舉辦讓大家知道，市府未來也會擔起新竹市棒球場後續改善跟訴訟，並一肩扛起後續工作。
至於中職賽事是否有辦法舉辦，高虹安表示，目前是要釐清土壤級配符合規定，以及工務處列出152項缺失也需要一一查核，市府團隊確實需要一些時間去做全盤規畫，無法現在做承諾，但確定無法舉辦國際賽事。