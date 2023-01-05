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新竹棒球場挖出磚頭、廢電線　高虹安宣布停辦WBC熱身賽

▲高虹安表示，球場有容易積水、淺層土壤有廢棄物等狀況，短時間內難以改善，因此新竹棒球場不會爭取舉辦WBC官辦熱身賽。（新竹市政府提供）
▲高虹安表示，球場有容易積水、淺層土壤有廢棄物等狀況，短時間內難以改善，因此新竹棒球場不會爭取舉辦WBC官辦熱身賽。（新竹市政府提供）

記者李春台／綜合報導

新竹市政府今（5）日針對新竹棒球場缺失改善問題召開記者會，新竹市長高虹安表示，球場有容易積水、淺層土壤有廢棄物等狀況，短時間內難以改善，因此新竹棒球場不會爭取舉辦WBC官辦熱身賽。對於是否還能進行中職比賽，高虹安表示，「我們確實需要一些時間去做全盤規畫，無法現在做承諾，但確定無法舉辦國際賽事」。

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高虹安表示，她跟副市長都是職業運動的球迷，對於棒球場上任的期待，都是希望缺失有辦法改善，進行國際賽事，但因為看到土壤狀跟現場還有很多缺失需要去改善，真的希望可以趕緊釐清真相。但12月14日大聯盟場勘時為測試排水，打開灑水系統30分鐘後即發生嚴重積水，需要半天才能排水，當天大聯盟表示需要土壤帶回化驗。

高虹安指出， 12月14日開挖左外野淺層土壤時，發現廢棄磚頭，1月4日安排再次會勘，隨機取樣下還挖到廢棄電線、直徑超過3公分的磚頭，高虹安表示，都是不符合規定的狀況。高虹安同時解釋球場草皮土壤的契約規定上，在28公分的土壤層內，都不應該看到磚頭、廢電線等異物，而當時場勘現場人員才挖不到10公分，違反設計圖的規範。

高虹安強調，檢調已經立案調查，市府全力配合檢調做釐清，在過程中也發現許多疑惑問題點，不管是不是真的有人謀不臧、放水，甚至是弊案，在過程中都有待市府跟檢調配合釐清。

高虹安表示，目前朝向廠商盡速進行缺失改善，前市府也有提出追加預算的計畫，這部分我們也會進行全面性瞭解還有多少要改善多少要做，如果廠商罪嫌重大，違約事實重大，是否還要用同樣的廠商繼續進行改善，都是必須釐清的事情。高虹安表示，今天針對WBC比賽無法舉辦讓大家知道，市府未來也會擔起新竹市棒球場後續改善跟訴訟，並一肩扛起後續工作。

至於中職賽事是否有辦法舉辦，高虹安表示，目前是要釐清土壤級配符合規定，以及工務處列出152項缺失也需要一一查核，市府團隊確實需要一些時間去做全盤規畫，無法現在做承諾，但確定無法舉辦國際賽事。

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