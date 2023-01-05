快訊／小甜甜曝白家綺勸和！封口家暴當「不能說的祕密」
綜藝節目原來都是真的！小甜甜（張可昀）去年5月上綜藝節目《同學來了》，曾曝光和老公宋先生因育兒產生口角，一度有過言語衝突，她當下推著嬰兒車離家出走，還致電113家暴專線求助，綜藝效果十足，沒想到此事還有後續，她今（5）日發長文爆料，9月時要老公幫忙做家事，惹怒對方被家暴，打了好幾拳，沒想到牧師宋逸民夫婦和白家綺夫婦都勸她「以和為貴」，她私下去驗傷報警想要離婚，白家綺竟要她把家暴「當成不能說的祕密」，離譜對話令外界傻眼。
記者江芷稜/綜合報導
小甜甜說，教會指控她「私生話有很大狀況」，還有訴訟在身，所以被新戲《幸福宅一起》除名，其實就是被家暴一事，而白家綺表示無數個夜晚陪伴，為她擔心哭泣，「其實就只是『3個夜晚而已』！然後也都是用電話三方通話勸我，因為都有錄音！」而且當下兩對夫妻都勸她撤告，並憤怒質疑「怎麼會有人要告自己的先生啊？他小你那麼多，他還年輕為什麼不能原諒呢？你不知道饒恕跟真理是真的不計較嗎？」
小甜甜指白家綺當下說法是，每個人心裡都有一個祕密，沒告訴任何人，這一輩子都深怕被任何人知道，勸她隱忍下來，「把這件事當成心裡那個不能說的秘密不行嗎？」她聽到此說法感覺很傷心，認為信仰不該如此，「真的枉費你們還是牧師師母，小組長現在還升為區長了，所以我其實對這個教會在這時候已經感到失望，因為，你們讓我覺得這個教會根本沒有神！只有人！」
網友則無法接受白家綺說法，認為家暴就是零容忍，不該選擇隱忍，甚至怒斥白家綺「沒想到她會是這種人」，有不少網友湧入白家綺的IG留言，指教會價值被扭曲成這樣，誰還想信仰基督教。
※【NOWnews 今日新聞
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