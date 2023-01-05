小甜甜全說了！5千字長文亮家暴保護令　控宋逸民阻報警

白家綺勸小甜甜忍下來！陳維齡「3度跳針」喊：才打一次

▲對於小甜甜（中）被家暴一事，陳維齡（右）稱「才打一次」，白家綺（左）則是要小甜甜忍下來，不要對老公提告。（圖／翻攝自白家綺、小甜甜、陳維齡臉書）
▲對於小甜甜（中）被家暴一事，陳維齡（右）稱「才打一次」，白家綺（左）則是要小甜甜忍下來，不要對老公提告。（圖／翻攝自白家綺、小甜甜、陳維齡臉書）

娛樂中心／綜合報導

小甜甜（張可昀）與「藝起發光」教會的宋逸民、陳維齡夫妻鬧翻，教會直指小甜甜「私生活有極大狀況！」在昨（4）日記者會上卻隻字未提此事。對此，小甜甜今（5）日也發文怒轟「說話要憑良心，要憑證據！」更揭開家暴真相，以及同樣身為女性的陳維齡、白家綺勸退她的所有對話，其中陳維齡更三度跳針稱「才打一次！」讓小甜甜超級傻眼：「什麼叫才一次？有一次就有可能無數次，家暴0容忍不只是口號，而且還要做到 ，更何況身為公眾人物的你們」。

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▲小甜甜（右）今（5）日發文，坦言被老公「宋先生」家暴。（圖／翻攝自宋先生IG）
▲小甜甜（右）今（5）日發文，坦言被老公「宋先生」家暴。（圖／翻攝自宋先生IG）
小甜甜今日在臉書公開家暴保護令，表示自己被老公「宋先生」家暴，她當下太害怕便馬上報警，而宋先生也同步打給教會的人，教會成員紛紛勸她不要報警，但她後來仍選擇報警，並且到醫院驗傷，不過宋逸民、陳維齡、吳東諺和白家綺得知此事後，相當不開心，「因為他們說我說謊！他們之前聲明稿說『我私生活有很大狀況』指的就是這件事，真相就是，因為我被家暴後又不聽話」。

但讓小甜甜很不解的是，同樣身為女性的白家綺、陳維齡不但沒有站在她身邊，反而還一直勸她「不要提告」，「一直憤怒的質問我說：怎麼會有人要告自己的先生啊？」陳維齡甚至還提問一個很令人傻眼的問題，「妳要告宋先生有問過女兒嗎？有經過她同意嗎？ 縱使宋先生打你，你也應該尊重她才對。」讓小甜甜無言以對：「我女兒才一歲是能決定什麼？而且她也差點成為受害者耶！妳的想法是不是真的太奇怪啊」？

▲宋逸民和老婆陳維齡現身解釋近來風波事件，陳維齡多次掩面痛哭。（圖／記者葉政勳攝 , 2023.01.04）
▲宋逸民和老婆陳維齡現身解釋近來風波事件，陳維齡多次掩面痛哭。（圖／記者葉政勳攝 , 2023.01.04）
小甜甜反問陳維齡：「那怎麼會有先生要打自己的妻子啊？」白家綺、陳維齡則異口同聲回答：「他小你那麼多，他還年輕為什麼不能原諒呢？你不知道饒恕跟真理是真的不計較嗎？」接著陳維齡更三度跳針：「他才打你一次，才一次，才一次，到底有什麼不能原諒？今天如果是三、四次我就不反對妳提告！」白家綺主要說法則是：「甜甜，你想想你心裡有沒有一個秘密，是你沒告訴任何人，這一輩子都深怕被任何人知道的？每個人一定都有一個，妳就忍下來，把這件事當成心裡那個不能說的秘密不行嗎」？

▲白家綺勸小甜甜別提告。（圖／高雄市政府提供）
▲白家綺勸小甜甜別提告。（圖／高雄市政府提供）
小甜甜也鄭重向陳維齡、白家綺喊話：「你們自己身為女性，更也都有女兒怎麼可以這樣放縱家暴呢？不是更應該有同理心？並更能將心比心？怎麼可以要求別人要容忍家暴啊？家暴是不分次數的！因為 家暴就是0容忍！」小甜甜也解釋，絕對不是她和宋先生互毆，「我是被打的！所以，法院判決的傷害罪，保護令都很快就判下來了」。

▲對於小甜甜被家暴一事，陳維齡當時稱「才打一次」，要求她原諒老公。（圖／翻攝自宋逸民和陳維齡的幸福生活臉書）
▲對於小甜甜被家暴一事，陳維齡當時稱「才打一次」，要求她原諒老公。（圖／翻攝自宋逸民和陳維齡的幸福生活臉書）
最後，小甜甜再度提到陳維齡與白家綺，「我再鄭重跟妳們說一次，妳們都同身為女性，更都有女兒，換位思考，如果受害者是妳們？或妳們的女兒呢？還說的出來那些不負責任的風涼話嗎？什麼叫才一次？有一次就有可能無數次！」另外，她也強調「家暴0容忍不只是口號，而且還要做到！何況身為公眾人物的妳們 」。（編輯：郭佩蓉）

※【NOWnews 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110
 

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