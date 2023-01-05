白家綺勸小甜甜忍下來！陳維齡「3度跳針」喊：才打一次

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但讓小甜甜很不解的是，同樣身為女性的白家綺、陳維齡不但沒有站在她身邊，反而還一直勸她「不要提告」，「一直憤怒的質問我說：怎麼會有人要告自己的先生啊？」陳維齡甚至還提問一個很令人傻眼的問題，「妳要告宋先生有問過女兒嗎？有經過她同意嗎？ 縱使宋先生打你，你也應該尊重她才對。」讓小甜甜無言以對：「我女兒才一歲是能決定什麼？而且她也差點成為受害者耶！妳的想法是不是真的太奇怪啊」？
小甜甜反問陳維齡：「那怎麼會有先生要打自己的妻子啊？」白家綺、陳維齡則異口同聲回答：「他小你那麼多，他還年輕為什麼不能原諒呢？你不知道饒恕跟真理是真的不計較嗎？」接著陳維齡更三度跳針：「他才打你一次，才一次，才一次，到底有什麼不能原諒？今天如果是三、四次我就不反對妳提告！」白家綺主要說法則是：「甜甜，你想想你心裡有沒有一個秘密，是你沒告訴任何人，這一輩子都深怕被任何人知道的？每個人一定都有一個，妳就忍下來，把這件事當成心裡那個不能說的秘密不行嗎」？
小甜甜也鄭重向陳維齡、白家綺喊話：「你們自己身為女性，更也都有女兒怎麼可以這樣放縱家暴呢？不是更應該有同理心？並更能將心比心？怎麼可以要求別人要容忍家暴啊？家暴是不分次數的！因為 家暴就是0容忍！」小甜甜也解釋，絕對不是她和宋先生互毆，「我是被打的！所以，法院判決的傷害罪，保護令都很快就判下來了」。
最後，小甜甜再度提到陳維齡與白家綺，「我再鄭重跟妳們說一次，妳們都同身為女性，更都有女兒，換位思考，如果受害者是妳們？或妳們的女兒呢？還說的出來那些不負責任的風涼話嗎？什麼叫才一次？有一次就有可能無數次！」另外，她也強調「家暴0容忍不只是口號，而且還要做到！何況身為公眾人物的妳們 」。（編輯：郭佩蓉）
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