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快訊／本土確診＋31078！死亡個案增45人　境外移入436例

▲指揮中心說明最新病例統計。（圖／指揮中心）
▲指揮中心說明最新病例統計。（圖／指揮中心）

編輯中心/綜合報導

中央流行疫情指揮中心今(5)日公布國內新增31,514例COVID-19確定病例，分別為31,078例本土個案及436例境外移入；另確診個案中新增45例死亡。

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指揮中心表示，今日新增之31,078例本土病例，為13,976例男性、17,088例女性、14例調查中，年齡介於未滿5歲至90多歲以上，個案分布為新北市(6,196例)，臺中市(4,143例)，臺北市(3,576例)，高雄市(3,371例)，桃園市(3,366例)，臺南市(2,594例)，彰化縣(1,355例)，新竹縣(1,023例)，新竹市(864例)，苗栗縣(669例)，屏東縣(654例)，雲林縣(573例)，嘉義縣(465例)，基隆市(453例)，南投縣(437例)，宜蘭縣(427例)，嘉義市(278例)，花蓮縣(244例)，臺東縣(174例)，金門縣(139例)，澎湖縣(70例)，連江縣(7例)。

指揮中心指出，今日新增45例本土病例死亡個案，為22例男性、23例女性，年齡介於20歲至90多歲以上，皆屬重度感染、42例具慢性病史、28例未接種3劑以上COVID-19疫苗。確診日介於去(2022)年10月11日至今(2023)年1月1日，死亡日期介於去年12月13日至今年1月2日。

指揮中心說明，今日新增436例境外移入個案中，為255例男性、181例女性，年齡介於未滿5歲至80多歲。入境日期介於去年12月4日至今年1月4日。

指揮中心統計，截至目前國內累計20,935,453例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含11,953,901例排除)，其中8,979,699例確診，分別為41,642例境外移入、8,938,003例本土病例、36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中。2020年起累計15,383例COVID-19死亡病例，其中15,364例本土，個案居住縣市分布為新北市2,985例、臺北市1,668例、臺中市1,641例、高雄市1,523例、臺南市1,148例、桃園市1,135例、彰化縣980例、屏東縣595例、雲林縣506例、南投縣498例、苗栗縣426例、嘉義縣395例、宜蘭縣325例、基隆市316例、花蓮縣266例、嘉義市263例、新竹縣257例、臺東縣196例、新竹市166例、金門縣38例、澎湖縣37例；另19例為境外移入。

指揮中心再次呼籲，民眾應儘速完成疫苗接種，落實手部衛生及咳嗽禮節等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，主動積極配合各項防疫措施，並提醒體質敏感、有慢性病或發燒、呼吸道症狀的民眾，於人潮較密集區，仍建議戴口罩，共同維護國內社區健康。（編輯：倪浩軒）

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 

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