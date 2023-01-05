高嘉瑜批行政失靈 趙天麟斥為刷聲量、如在野黨為反而反
民進黨立委高嘉瑜近日批評，政府稅收超徵並非政績，而是行政失靈，呼籲應檢討不合時宜的關稅、貨物稅，相關發言引發論戰。對此，民進黨立法趙天麟今（5）日受訪表示，稅收超徵的意思是，政府收到比預期多的稅收，應該是治理績效卓越的表現，高嘉瑜面對這樣幾近「常識」的論點都不了解，或者是了解卻扭曲、散播謬論，真的太不應該；趙天麟也痛批高嘉瑜，為了刷聲量扭曲、破壞執政團隊的形象，這跟為反對而反對的在野黨有什麼兩樣？
記者黃宣尹／台北報導
高嘉瑜日前指出，稅收預算超徵無論所用為何，都非政績，而是行政疏失，應先檢討所謂稅收預算，理應透過事前的合理編列，依此量入為出；若持續性的鉅額超徵則意味著「量入失敗」，即是政府無法正確預估、有效掌握財源，自然也「難以為出」，進而導致施政進度落後、行政效率不彰。高嘉瑜的相關發言一出，引發論戰。
對此，趙天麟今日受訪表示，稅收超徵的意思是，政府收到比預期多的稅收，應該是治理績效卓越的表現，講白話就是「政府很會經營，因此獲得很多盈餘」，因此近期才會討論如何分配這些盈餘的問題，這不是一個很複雜的概念，身為立法委員的高嘉瑜一定清楚。
趙天麟說，高嘉瑜的說法是一個謬論，完全不符合事實，身為執政黨的立委，在立委本分上，面對這樣幾近「常識」的論點都不了解，或者是了解卻扭曲、散播謬論，真的太不應該。
趙天麟也痛批，高嘉瑜這就是典型的純粹為了刷聲量，為了一己之私而去扭曲、破壞執政團隊的形象，這樣跟為反對而反對的在野黨有什麼兩樣？