小甜甜被家暴「遭勸別報警」！宋逸民認：確實有幫忙輔導
小甜甜（張可昀）與「藝起發光」教會的宋逸民、陳維齡夫妻鬧翻，教會直指小甜甜「私生活有極大狀況！」不過在昨（4）日記者會上卻隻字未提此事。對此，小甜甜今（5）日上午也發文怒轟「說話要憑良心，要憑證據！」更揭開家暴真相，對此，宋逸民也透過經紀人回應了。
記者郭佩蓉、侯家瑜/綜合報導
小甜甜今日在臉書公開家暴保護令，表示自己被老公「宋先生」家暴，宋逸民當下勸阻她不要報警，還傳訊息表示：「你知道所有警察都跟媒體有掛勾，你的事情很快就會被傳出去了！然後你演藝事業就毀了之類的！相信我，我們都愛你我們是在救你千萬不要報警。」不過她仍報警完成筆錄，並且到醫院驗傷。教會成員宋逸民、陳維齡、吳東諺、白家綺得知以後非常不開心，「因為他們說我說謊！他們之前聲明稿說『我私生活有很大狀況』指的就是這件事，真相就是，因為我被家暴後又不聽話」。
且陳維齡、白家綺同樣身為女性，卻要求小甜甜忍下來，白家綺告訴小甜甜，就把家暴這件事當成「心裡那個不能說的秘密」，而陳維齡則是三度跳針，表示：「他才打你一次，才一次，才一次，到底有什麼不能原諒？今天如果是三、四次我就不反對妳提告！」讓小甜甜相當無言：「妳們都同身為女性，更都有女兒，換位思考，如果受害者是妳們？或妳們的女兒呢？還說的出來那些不負責任的風涼話嗎？什麼叫才一次？有一次就有可能無數次！家暴0容忍不只是口號，而且還要做到 ，更何況身為公眾人物的妳們」。
而被點名勸阻小甜甜報警的宋逸民，稍早則透過經紀人回應《NOWnews今日新聞》：「當初的確有幫助和輔導他們夫妻的紛爭，但此事進入法律程序，外人不便置喙」。（編輯：郭佩蓉）
※【NOWnews 今日新聞
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