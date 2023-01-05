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權相佑「激吻共枕」李炳憲老婆李珉廷！竟是《多重宇宙》

▲片中，權相佑（左）跟李珉廷飾演夫妻，有激烈吻戲。（圖／車庫娛樂）
▲片中，權相佑（左）跟李珉廷飾演夫妻，有激烈吻戲。（圖／車庫娛樂）

記者陳雅蘭/綜合報導

南韓電影《大明星多重宇宙》找來權相佑、吳政世、李珉廷、朴昭怡、金雋等人共演，故事敘述人氣演員朴江（權相佑 飾），一夕之間成了有妻小的無名演員，他為了生計成為好友趙允（吳正世 飾）的經紀人。片中，權相佑和李珉廷飾演夫妻，2人有激烈的吻戲，拍攝前權相佑似乎因為對方是李炳憲的妻子而感到緊張、不自在，好在對方專業的演技，拍攝一次就成功。

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▲李炳憲老婆李珉廷，在《大明星多重宇宙》中飾演權相佑的初戀。（圖／車庫娛樂）
▲李珉廷在《大明星多重宇宙》中飾演權相佑的初戀。（圖／車庫娛樂）
《大明星多重宇宙》是李珉廷相隔10年回歸大銀幕的作品，談及接演的原因，她說：「其實我很愛電影，一直很想再參與電影作品。《大明星多重宇宙》的故事是我非常喜歡的題材，覺得很溫暖，大家看了一定都會有共鳴，能令人樂在其中，而且和前輩們合作的也很愉快！」

李珉廷是李炳憲的老婆，在《大明星多重宇宙》中飾演權相佑的初戀及太太，她後來赴美留學成為當紅藝術家；在另個時空則和權相佑結婚育有一男一女，是名美術講師。對於飾演這兩個角色的感想，李珉廷表示：「其實我私下的生活和美術講師這個角色很類似，我兒子也和劇中的孩子們年紀相仿，因此很像在扮演我自己！」

李珉廷和權相佑在電影中飾演夫妻，李珉廷透露跟對方的默契，她表示：「權相佑的個性很好，他讓拍攝現場變得很愉快，大家都笑到忘記時間！而且在拍攝前，還曾和權相佑的家人見面，他和孩子們玩得很愉快，看到他身為好父親的一面！」權相佑則說：「我女兒和珉廷的兒子同年，兩人都非常有活力！原本就知道珉廷的個性很好又活潑，這次當她飾演我的妻子時，感受到她很寫實的演技，讓整個故事變得更真實了。」

權相佑和李珉廷在電影中還有激烈的接吻戲，權相佑坦言在拍攝前十分苦惱，他說：「其實在拍激吻戲前，我覺得很不自在，不知道該如何是好，但珉廷十分果敢一次到位，讓氣氛變得很自在。」電影中，權相佑還不停被李珉廷痛打，他大讚李珉廷不愧是專業的演員，通常打一次就到位，讓李珉廷聽了忍不住大笑。《大明星多重宇宙》1月27日在台上映。

▲「激吻」李炳憲愛妻李珉廷（右），權相佑坦言不知如何是好。（圖／車庫娛樂）
▲「激吻」李炳憲愛妻李珉廷（右），權相佑坦言不知如何是好。（圖／車庫娛樂）

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