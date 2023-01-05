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PLG／台籃首次舉辦寵物主題周　攻城獅推街口支付喵喵日

▲台灣職籃首次舉辦寵物友善主題日 攻城獅推出「街口支付喵喵日」。（圖／攻城獅提供）
▲台灣職籃首次舉辦寵物友善主題日 攻城獅推出「街口支付喵喵日」。（圖／攻城獅提供）

運動中心/綜合報導

新竹街口攻城獅本季於主場拿下5勝2敗，本週末將再度迎來主場二連戰，分別於晚上七點、下午五點對戰新北國王與臺北富邦勇士，會是攻城獅於農曆年前能否衝擊前段班的關鍵賽事，目前兩日預售票皆熱賣破3500張！攻城獅球團攜手街口支付舉辦「喵喵日」，以毛小孩為主軸推出動物友善主題週，將規劃眾多毛小孩專屬的周邊活動，包含寵物限定包廂、攻城獅貓屋、寵物系列商品開賣等活動，獅紫軍們至活動連結報名成功後即可攜帶喵喵、汪汪一同入場。

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為迎接攻城獅主場首次寵物主題週，球團設置喵喵專屬座位區，只要事先登記報名成功的獅紫軍即可攜帶喵喵一同入場觀賽且還能獲得限量好禮「貓屋」。考量貓咪天生喜歡狹窄空間與鑽洞特性，球團也特別推出「喵喵日限定貓屋」，透過紙箱洞口設計讓喵喵可以盡情玩耍。

本週末除了能報名登記攜帶喵喵入場外，球團也另外加開兩間「喵汪寵物包廂套票」，兩人同行攜帶一位毛小孩享有包廂優惠價$1,500元。喵汪包廂兩日賽事限定各10組名額，套票內含主人啤酒、氣泡水喝到飽，且毛孩包廂內點心無限食用，喵喵包廂則附贈全新貓咪專屬帳篷，家中有毛小孩的獅紫軍要搶要快！

攻城獅球團追求資源永續利用，本季起與RE:NEW研舊所合作，將場內視覺帆布、球衣樣品回收再製，產出托特包、隨身袋、鑰匙圈，希望能將視覺佈置物物盡其用，且本週因應喵喵日，攻城獅攜手RE:NEW研舊所推出限量寵物領巾，讓毛小孩一秒變身獅紫軍。本週末主場館西側觀眾迴廊將擺設「喵喵市集」，現場將販售貓狗寵物用品，且還會有寵物溝通師駐點服務，若想與毛小孩進行更深入的溝通，只要$500元即可預約體驗。

本週末喵喵日由街口支付冠名贊助，前年大受好評的「中場搶紅包」將再次於攻城獅主場上演，入場獅紫軍使用街口支付APP就有機會搶到由球員發送的獨家街口紅包。另外，本週末在攻城獅主場使用街口支付APP消費，將享隨機回饋街口幣「最高100%」！且賽事期間，在街口商城、攻城獅商城、場內攤位使用街口支付消費，可透過集點獲得相對金額街口幣，集滿五點還有機會抽中下週末賽事VIP包廂席。攻城獅自2020年與街口支付展開冠名贊助合作後，雙方攜手打造許多在地活動，串聯在地商家一同祭出優惠，帶動區域經濟提升；並透過街口支付平台科技力，開發售票平台、推出專屬商城等，希望所有獅紫軍都能享受到便捷的消費體驗。

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