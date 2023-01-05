PLG／台籃首次舉辦寵物主題周　攻城獅推街口支付喵喵日

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本週末除了能報名登記攜帶喵喵入場外，球團也另外加開兩間「喵汪寵物包廂套票」，兩人同行攜帶一位毛小孩享有包廂優惠價$1,500元。喵汪包廂兩日賽事限定各10組名額，套票內含主人啤酒、氣泡水喝到飽，且毛孩包廂內點心無限食用，喵喵包廂則附贈全新貓咪專屬帳篷，家中有毛小孩的獅紫軍要搶要快！
攻城獅球團追求資源永續利用，本季起與RE:NEW研舊所合作，將場內視覺帆布、球衣樣品回收再製，產出托特包、隨身袋、鑰匙圈，希望能將視覺佈置物物盡其用，且本週因應喵喵日，攻城獅攜手RE:NEW研舊所推出限量寵物領巾，讓毛小孩一秒變身獅紫軍。本週末主場館西側觀眾迴廊將擺設「喵喵市集」，現場將販售貓狗寵物用品，且還會有寵物溝通師駐點服務，若想與毛小孩進行更深入的溝通，只要$500元即可預約體驗。
本週末喵喵日由街口支付冠名贊助，前年大受好評的「中場搶紅包」將再次於攻城獅主場上演，入場獅紫軍使用街口支付APP就有機會搶到由球員發送的獨家街口紅包。另外，本週末在攻城獅主場使用街口支付APP消費，將享隨機回饋街口幣「最高100%」！且賽事期間，在街口商城、攻城獅商城、場內攤位使用街口支付消費，可透過集點獲得相對金額街口幣，集滿五點還有機會抽中下週末賽事VIP包廂席。攻城獅自2020年與街口支付展開冠名贊助合作後，雙方攜手打造許多在地活動，串聯在地商家一同祭出優惠，帶動區域經濟提升；並透過街口支付平台科技力，開發售票平台、推出專屬商城等，希望所有獅紫軍都能享受到便捷的消費體驗。