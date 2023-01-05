小甜甜全說了！5千字長文亮家暴保護令　控宋逸民阻報警

小甜甜還原換角內幕！被宋逸民罵40分鐘：10年前絕不饒妳

▲小甜甜還原換角內幕，認了被宋逸民飆罵過。（圖／記者葉政勳攝、翻攝小甜甜臉書）
▲小甜甜還原換角內幕，認了被宋逸民飆罵過。（圖／記者葉政勳攝、翻攝小甜甜臉書）

娛樂中心/綜合報導

女星小甜甜（張可昀）被「藝起發光」理事長宋逸民以「私生活有極大狀況」為由逐出教會的風波不斷延燒。繼宋逸民夫婦昨日發布記者會澄清道歉，卻隻字未提小甜甜後，今（5）日下午小甜甜發文痛訴所有來龍去脈，卻也還原當初被換角的內幕，明確指出有被宋逸民飆罵過，「如果妳遇到十年前的我，我絕不會饒過妳！」

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小甜甜今在臉書發文還原一切，包含被老公「宋先生」家暴時，宋逸民當下聯合白家綺夫婦勸阻她不要報警等過程，更以「不聽話」、「不受控」、「說謊」為由，讓小甜甜與所有教友有嫌隙，再加上宋先生也一直在教會對她妖魔化，「讓我們夫妻一直失和，甚至認為需要繼續教訓導正我。」

不過，小甜甜也提到一開始爆發的新戲換角事件，並還原當下真實狀況：「在新戲記者會當天，記者問了我其他問題，但如果有當天在場的記者，你們可以為我證明，我根本沒說什麼？」等到記者會結束後，宋逸民才請白家綺叫她進辦公室，「確實有很凶的唸了我一番，因為他認為新聞出來都是我對記者的回應佔了版面！」

▲結婚20週年成道歉大會，宋逸民向老婆陳維齡道歉！（圖／翻攝自《NOWnews今日新聞》YouTube頻道）
▲小甜甜表示，宋逸民當時罵她，「如果妳遇到十年前的我，我絕不會饒過妳！」（圖／翻攝自《NOWnews今日新聞》YouTube頻道）
小甜甜指出，宋逸民確實有說：「我跟#Goodtv籌備10年的戲全被你毀了！今天妳是遇到信主十年後的我…..如果妳遇到十年前的我，我絕不會饒過妳！」也讓小甜甜當下一直道歉，「不過在這裡我要幫他說話，他大概只罵我30～40分鐘之後，他有跟我說沒事了。」但她也說，辦公室都有錄影錄音的器材，如果宋逸民有異議可以拿出影片。

因此，小甜甜澄清，「我不是因為記者會的回答被換角的，而是被家暴後不聽他們的話被換角的！這是我這邊對於這事件的所有真相！並句句屬實！如果有謊言不實也願意承擔所有責任！」並強調，「如果對方想辯駁也請拿出完整證據明確時間，不要有剪接過的或是刪改文章的版本訊息錄音都是喔！」（編輯：詹鎰睿）

※【NOWnews 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110
 

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