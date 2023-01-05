小甜甜還原換角內幕！被宋逸民罵40分鐘：10年前絕不饒妳

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不過，小甜甜也提到一開始爆發的新戲換角事件，並還原當下真實狀況：「在新戲記者會當天，記者問了我其他問題，但如果有當天在場的記者，你們可以為我證明，我根本沒說什麼？」等到記者會結束後，宋逸民才請白家綺叫她進辦公室，「確實有很凶的唸了我一番，因為他認為新聞出來都是我對記者的回應佔了版面！」
小甜甜指出，宋逸民確實有說：「我跟#Goodtv籌備10年的戲全被你毀了！今天妳是遇到信主十年後的我…..如果妳遇到十年前的我，我絕不會饒過妳！」也讓小甜甜當下一直道歉，「不過在這裡我要幫他說話，他大概只罵我30～40分鐘之後，他有跟我說沒事了。」但她也說，辦公室都有錄影錄音的器材，如果宋逸民有異議可以拿出影片。
因此，小甜甜澄清，「我不是因為記者會的回答被換角的，而是被家暴後不聽他們的話被換角的！這是我這邊對於這事件的所有真相！並句句屬實！如果有謊言不實也願意承擔所有責任！」並強調，「如果對方想辯駁也請拿出完整證據明確時間，不要有剪接過的或是刪改文章的版本訊息錄音都是喔！」（編輯：詹鎰睿）
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