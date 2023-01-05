《英雄聯盟》帳號轉移沒？Garena告別倒數 YT直播掀回憶
LOL《英雄聯盟》將告別代理商Garena，官方臉書也選在昨（4）日發文與玩家們告別，並提醒1月4日至1月5日期間，將會「暫停遊戲進度」，明（6）日開始將正式由RIOT啟動端營運《英雄聯盟》，建議玩家儘速進行英雄聯盟帳號轉移，而為紀念代理《英雄聯盟》的多個年頭，除了臉書發文外，Garena也在官方YouTube開啟標題為「最後馬拉松」的直播，希望與玩家重溫頻道上精華，向新的世代邁進。
記者張志浩/綜合報導
Garena於去（2022）年11月9日正式公布結束代理，東南亞地區除越南由VNGGames負責《英雄聯盟》與戰棋業務，其餘皆由Riot Games直接經營，台灣區則交棒給台灣大哥大，官方也於18日起開放進行「帳號轉移」，主要是方式為讓玩家把Garena帳號連結至Riot，以便官方在1/4至1/5間，將遊戲資料移轉至Riot伺服器。
而11月消息釋出後，官方也常常提醒玩家一定記得連結帳號，但仍有許多人忘記，不過慶幸的是，帳號綁定目前暫無確切的截止日期，且Garena完全關閉官方網站、移除客服中心的日期為2/1，建議玩家盡量在1月底完成英雄聯盟帳號轉移，不過需注意的是，由於1/4至1/5期間在遊戲資料凍結，若不希望執行帳號轉移定時發生意外，建議待明（6）日再著手進行。
Garena再告別貼文中寫道「新年快樂，珍重再見！」玩家們也紛紛湧入留言區回應，「感謝多年的陪伴」、「謝謝G社，大二玩到已經30歲的現在」、「老實說謝謝陪伴多年的G社」；而Garena也在官方YT直播，播放這幾年來頻道上的精華瞬間，包括S2 TPA奪下世界冠軍、瓦羅然樂章影片、熱血的形象影片等，讓玩家能最後幾個小時回憶這些年的美好，並帶著全新的心情迎接《英雄聯盟》在台港澳的新篇章。