台積電領軍！台股早盤漲145點　「還稅於民」內需消費旺

新光三越吳昕昌看好後市　旗下Outlets年營收目標40億

▲2023年SKM Park Outlets營收業績目標40億元，希望年增33%。圖為副董吳昕昌。（圖／記者許家禎攝）
▲2023年SKM Park Outlets營收業績目標40億元，希望年增33%。圖為副董吳昕昌。（圖／記者許家禎攝）

記者許家禎／台北報導

新光三越旗下SKM Park Outlets自去（2022）年8月正式開幕後取得好成績，年營收近30億元，較轉型前的營收年增60%。副董事長吳昕昌今（5）日指出，各國跨境解封迎來國際觀光客商機，雖然國際大環境有些不確定因素，但仍對未來營運很有信心，看好觀光客商機，相信將是一大利多。同時趁勝追擊，攜手台新推出聯名卡，估計今年SKM Park Outlets業績目標40億元，希望年增33%。

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SKM Park Outlets副董事長吳昕昌今日出席「SKM Park Outlets與台新聯名卡上市」活動中提到，各國跨境解封迎來國際觀光客商機，尤其出國旅遊Outlet都是必去的行程，因此看好SKM Park Outlets占比15%的國際觀光客帶來一波商機，相信這將是一大利多，同時也看好國內消費從疫情中復甦，雖然國際大環境有些不確定性，但仍對未來這一年營運很有信心。

吳昕昌指出，SKM Park Outlets去（2022）年營收近30億元，較轉型前的營收年增60%，即便國際大環境有些不確定性，但他強調做零售沒有停下來的一天。因此樂園有更新計畫，有機會在今年問世。另外，今年店鋪部分也會有15到20%的更新，其中將著重在名品精品與餐飲的引進、提升或擴大。今年業績目40億元，希望年增33%。

SKM Park Outlets指出，SKM Park Outlets去年8月11日正式開幕，業績最好的是COACH每月營收近千萬元，BURBERRY每月業績也有800、900萬元。餐飲部分藏壽司表現最亮眼。而為了讓消費者有更多元的選擇，接下來今年上半年也會有新品牌的引進或推出，預計將有3到5支名品亮相。

新光三越旗下Outlets品牌「SKM Park Outlets高雄草衙」開幕以來，目前貴賓卡會員數已突破7萬人，試營運以來突破500萬的來客，目前有超過200家的店鋪進駐，超過50個以上的獨家品牌，其中包括日本獨家授權的鈴鹿賽道樂園。結合觀光、消費、娛樂的SKM Park Outlets高雄草衙為提供更優惠的消費回饋，與台新銀行結盟推出聯名卡，要讓精打細算的消費者輕鬆購物享優惠。

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