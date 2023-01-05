新光三越吳昕昌看好後市　旗下Outlets年營收目標40億

我是廣告 請繼續往下閱讀
吳昕昌指出，SKM Park Outlets去（2022）年營收近30億元，較轉型前的營收年增60%，即便國際大環境有些不確定性，但他強調做零售沒有停下來的一天。因此樂園有更新計畫，有機會在今年問世。另外，今年店鋪部分也會有15到20%的更新，其中將著重在名品精品與餐飲的引進、提升或擴大。今年業績目40億元，希望年增33%。
SKM Park Outlets指出，SKM Park Outlets去年8月11日正式開幕，業績最好的是COACH每月營收近千萬元，BURBERRY每月業績也有800、900萬元。餐飲部分藏壽司表現最亮眼。而為了讓消費者有更多元的選擇，接下來今年上半年也會有新品牌的引進或推出，預計將有3到5支名品亮相。
新光三越旗下Outlets品牌「SKM Park Outlets高雄草衙」開幕以來，目前貴賓卡會員數已突破7萬人，試營運以來突破500萬的來客，目前有超過200家的店鋪進駐，超過50個以上的獨家品牌，其中包括日本獨家授權的鈴鹿賽道樂園。結合觀光、消費、娛樂的SKM Park Outlets高雄草衙為提供更優惠的消費回饋，與台新銀行結盟推出聯名卡，要讓精打細算的消費者輕鬆購物享優惠。