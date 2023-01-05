白家綺勸小甜甜「忍受家暴」當心裡秘密！經紀公司發聲了
「藝起發光」教會的宋逸民、陳維齡昨（4）日召開記者會，僅唸稿不開放提問，也隻字未提聲明稿內稱小甜甜（張可昀）「私生活有極大狀況」一事；遲遲等不到道歉的小甜甜今（5）日也在臉書公開家暴真相，怒轟：「說話要憑良心！」也提到白家綺勸她別告老公宋先生，要求她「把這件事當成心裡不能說的秘密！」對此，白家綺的經紀公司也回應了。
記者郭佩蓉、楊慧玲/綜合報導
小甜甜今日在臉書發文，表示她被老公宋先生家暴，宋逸民、陳維齡夫妻和白家綺、吳東諺夫妻要她別報警。白家綺、陳維齡還異口同聲說：「他小你那麼多，他還年輕為什麼不能原諒呢？你不知道饒恕跟真理是真的不計較嗎？」接著陳維齡更三度跳針：「他才打你一次，才一次，才一次，到底有什麼不能原諒？今天如果是三、四次我就不反對妳提告！」白家綺主要說法則是：「甜甜，你想想你心裡有沒有一個秘密，是你沒告訴任何人，這一輩子都深怕被任何人知道的？每個人一定都有一個，妳就忍下來，把這件事當成心裡那個不能說的秘密不行嗎」？
對此，白家綺的經紀公司「鳳凰藝能」回應《NOWnews今日新聞》：「有關當事人的Po文部分，由於很多細節都屬於夫妻的互動方式和互動過程，身為外人真的很難作出適合且絕對公正的評斷。除了當事人外，這中間也很難為的應該是：周邊想要幫忙的好朋友們」。
鳳凰藝能表示：「身為經紀公司，對於白家綺、吳東諺夫婦，我們的理解是，他們的立場就是基於善意來協助當事人夫妻。或許在溝通過程中，措辭不夠周全，讓當事人誤解，但我相信應該都不是刻意為之。我們這麼多年在協助很多夫妻調解的過程中就會發現：夫妻的事情不是一般外人能夠理解的，只有當事人自己溝通和互動才有辦法化解危機」。
最後，鳳凰藝能也提到，「身為經紀公司，我心疼的是：白家綺吳東諺，很可能陷入公親變事主的尷尬，希望他們能夠持續本於同事之愛，持續的發散他們的愛心。我們誠摯的期望：不管這件事情如何進行，都能有圓滿的結果，好夫妻繼續恩愛，好朋友繼續相互支持」。（編輯：郭佩蓉）
※【NOWnews 今日新聞
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