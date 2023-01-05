大學校長會議登場！潘文忠提6策略、實踐高教3願景

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6個策略包括持續挹注資源協助大學提升動能、即時調適法規協助大學創新突破、透過部會合作協助大學鏈結產業與國際、建構靈活彈性的學習環境、體現承擔互信的社會責任、及發展開放多元的國際校園。潘文忠期待與大學能攜手共育全方位專業人才，讓永續與社會責任深植校園，使大學成為合作包容、自由試探、跨文化的國際場域。
另外，潘文忠提到，高教深耕第二期將扣合去年校長會議討論，融入SDGs精神、加碼補助深化培養學生跨領域及問題解決等能力、強化原住民學生輔導、簡化績效指標並導入第三方機制等，且另於資安專章、國際行政專章加碼經費。
高教司長朱俊彰受訪時表示，高教深耕計畫以5年為一期，第一期自民國107年起到111年底到期，112年進入第二期，5年總經費約新台幣970億元；行政院已於111年12月8日核定高教深耕第二期計畫，教育部則早於去年10月下旬就已陸續跟大學說明第二期的精神、重點等，各校經過3個月的整理和填報，教育部將在本月11日截止收件。
朱俊彰指出，今年2月、3月將進行審查，預計趕在4月初核定，公布經費分配結果，而1至3月也會核給第一期3成的經費，讓學校得以維持相關計畫能量。
朱俊彰說，此次有新措施，收件後將安排實地訪視，讓學校與審查委員接觸，瞭解各校實際運作狀況、資源到底有沒有下放到師生身上。