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「WOW！動畫」　中山73全新精彩呈現

▲日本鬼才導演力作《犬王》劇照(圖／中市影視發展基金會提供2023.1.5)
▲日本鬼才導演力作《犬王》劇照(圖／中市影視發展基金會提供2023.1.5)

記者柳榮俊/台中報導

▲《一直游到海水變藍》劇照(圖／中市影視發展基金會提供2023.1.5)
▲《一直游到海水變藍》劇照(圖／中市影視發展基金會提供2023.1.5)
喜迎2023年新年之初，台中市影視發展基金會所屬中山73影視藝文空間（中山73）為節目著上新裝，全新推出「WOW！動畫」及「焦點主題」兩個單元，期待帶給影迷更多元的電影樣貌，開拓親子觀影族群更持續深耕藝術電影文化。

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「WOW！動畫」單元為呼應台中市影視發展基金會每年10月主辦全台唯一以「動畫」為主題的城市影展台中國際動畫影展，每月將規劃二部動畫影片供民眾免費索票入場觀賞，讓影迷全年都有動畫電影溫暖陪伴。1月推出日本鬼才導演湯淺政明最新力作《犬王》，以亂世為背景，刻劃犬王與友魚為實現理想奮鬥的精神，全片視覺效果豐富，加上日本獨有傳承數百年的傳統歌舞劇「能劇」藝術，為音樂劇動畫譜出嶄新篇章；另一部《酷瓜人生》曾獲法國安錫影展最佳影片獎、奧斯卡最佳動畫長片入圍等國際肯定，以逐格動畫的方式呈現了「愛」這個看似簡單卻又無比艱澀的議題，單純且純粹的電影本質卻能帶給觀眾無限的反思，歡迎大小影迷們一起到中山73尋找愛的真理。

    

台中市影視發展基金會表示，1月「焦點主題」則以「獨立反思下的懷舊圖景」為題，推出中國獨立電影導演賈樟柯三部享譽國際的作品《天注定》、《山河故人》、《一直游到海水變藍》。賈樟柯是中國文化議題的意見領袖，他的首部劇情長片《小武》被法國《電影手冊》評論為「標誌中國電影復興與活力的影片」，可見其在中國電影界的影響力，其中本次放映的《一直游到海水變藍》為賈樟柯的最新紀錄片，用18個章節講述1949年以來的中國往事，重新注視了社會變遷中的個人與家庭，讓影片成為一部跨度長達70年的中國心靈史。配合影片放映，中山73也將在1月15日舉辦「賈樟柯-獨立反思下的懷舊圖景」電影講座，透過這三部經典的作品探討中國電影的獨立思想與電影美學，影迷朋友們千萬不能錯過。


除了全新推出單元外，影迷們每月最期待的「首輪藝術電影」及「台中拍」單元也將持續精選好片播映；「首輪藝術電影」《大製片家》記錄電影神作傳奇推手—英國金獎監製傑瑞米湯瑪斯的一生；另一部甫榮獲柏林影展評審團大獎銀熊獎的《小說家電影》，全片以黑白影像為基調，搭配閒散的對話，看似未經修飾又處處玄機，富含韓國導演洪常秀獨有的影像魅力。


另外，「台中拍」《揭大歡喜》則選映改編自莎翁四大名劇之一《皆大歡喜》，是台灣首度改編莎劇、也是首部由全女性演員擔綱的國片，全片在歡樂與幽默的氛圍中訴諸理性，同時打破性別間的界線。更多講座及片單資訊請上中山73影視藝文空間臉書查詢。

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