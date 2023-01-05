小甜甜全說了！5千字長文亮家暴保護令　控宋逸民阻報警

壯壯扛《全明星》隊長遭謾罵　認了「每天早上都哭醒」

▲壯壯扛《全明星》隊長遭謾罵，自爆每天早上都哭醒。（圖／MyVideo提供）
▲壯壯扛《全明星》隊長遭謾罵，自爆每天早上都哭醒。（圖／MyVideo提供）

記者侯家瑜/綜合報導

《全明星運動會4》黃隊隊長壯壯和隊員邱子芯，近日上MyVideo接受專訪。其中完全沒受過體育訓練的壯壯，在一開始的測試賽排名吊車尾，她坦言在節目播出後，面對網友的負評，確實很難過，還透露起初訓練時，都會在洗澡的時候崩潰大哭，但她仍正能量的說：「不能難過太久，總是要對自己的決定負責任，即便每天早上帶著哭醒的心情，還是要出去訓練。」

我是廣告 請繼續往下閱讀
▲《全明星4》黃隊隊員邱子芯。（圖／MyVideo提供）
▲《全明星4》黃隊隊員邱子芯。（圖／MyVideo提供）
壯壯曾為游泳項目加強特訓，「還記得我那時50公尺根本游不完，每次游泳都練到自己快缺氧的邊緣，只為了再進步那幾秒鐘，那時的魔鬼訓練，現在讓我想到都還會發抖。」也特別用心練習鉛球跟鐵餅，只是在賽程中，右膝蓋舊傷復發，「現在每週都要固定抽積水，再做消炎跟放鬆的治療，不斷反覆的過程也是讓我比較壓力大的地方，要學習著怎麼與傷共存，調理好心情狀態，不影響團隊這才是最重要的。」

談到領隊郭泓志曾對她打問號，卻在最後選擇她擔任隊長重責，讓壯壯覺得不可思議，她形容領隊是時而像個父親，時而又像個愛賭氣的女朋友，「在郭哥身上能看到什麼是以身作則，練習訓練一定陪著我們一起練，受傷帶著所有團員一起看醫生，我們輸球低落時帶著我們去露營圍著營火，讓我們學習到什麼是超越勝負的感動。」邱子芯也同意，「郭哥是個很溫暖的人，該嚴格的時候嚴格，但又會給心靈雞湯，很喜歡在郭哥帶領之下黃隊的氛圍，希望能跟大家一起迎接總冠軍的殊榮。」

▲郭泓志（右一）最後選擇壯壯擔任隊長。（圖／MyVideo提供）
▲郭泓志（右一）最後選擇壯壯擔任隊長。（圖／MyVideo提供）

「人間水蜜桃」也有黑歷史　壯壯甩身材焦慮：自信才是美

寒流來了！壯壯躲家裡玩Switch　衣服太垮「放送大福利」

《全明星》壯壯曝膝蓋抽血驚悚照　巫苡萱心疼：撐了半年

壯壯19歲右膝粉碎性骨折　全程清醒「見醫護人員幫撿骨」

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀