壯壯扛《全明星》隊長遭謾罵 認了「每天早上都哭醒」
《全明星運動會4》黃隊隊長壯壯和隊員邱子芯，近日上MyVideo接受專訪。其中完全沒受過體育訓練的壯壯，在一開始的測試賽排名吊車尾，她坦言在節目播出後，面對網友的負評，確實很難過，還透露起初訓練時，都會在洗澡的時候崩潰大哭，但她仍正能量的說：「不能難過太久，總是要對自己的決定負責任，即便每天早上帶著哭醒的心情，還是要出去訓練。」
記者侯家瑜/綜合報導
壯壯曾為游泳項目加強特訓，「還記得我那時50公尺根本游不完，每次游泳都練到自己快缺氧的邊緣，只為了再進步那幾秒鐘，那時的魔鬼訓練，現在讓我想到都還會發抖。」也特別用心練習鉛球跟鐵餅，只是在賽程中，右膝蓋舊傷復發，「現在每週都要固定抽積水，再做消炎跟放鬆的治療，不斷反覆的過程也是讓我比較壓力大的地方，要學習著怎麼與傷共存，調理好心情狀態，不影響團隊這才是最重要的。」
談到領隊郭泓志曾對她打問號，卻在最後選擇她擔任隊長重責，讓壯壯覺得不可思議，她形容領隊是時而像個父親，時而又像個愛賭氣的女朋友，「在郭哥身上能看到什麼是以身作則，練習訓練一定陪著我們一起練，受傷帶著所有團員一起看醫生，我們輸球低落時帶著我們去露營圍著營火，讓我們學習到什麼是超越勝負的感動。」邱子芯也同意，「郭哥是個很溫暖的人，該嚴格的時候嚴格，但又會給心靈雞湯，很喜歡在郭哥帶領之下黃隊的氛圍，希望能跟大家一起迎接總冠軍的殊榮。」