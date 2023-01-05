《永恆靈魂》雙平台上線！全新美少女收集RPG亮點一次看
由韓國遊戲公司Kakao Games發行及其營運合作夥伴「Glohow在台營運」、Nine Ark Inc.研發團隊打造的全新收集型RPG手遊作品 《永恆靈魂》 今（5）日由官方宣布韓國同步海外正式上市！全球玩家（某部分國家除外）可立即透過手機雙平台Android以及iOS進行遊戲下載安裝，目前上市首發42種精靈角色，玩家趁現在前往官方粉絲頁按讚留言並分享相關活動貼文，也有機會獲得《永恆靈魂》的上市超值虛寶。
記者張志浩/綜合報導
《永恆靈魂》遊戲以「美少女精靈角色」為主題，上市首發42種精靈角色，精靈可分為人類型、野獸型、妖精型、不死型、天使型以及惡魔型6種，各類型的精靈外觀特徵上皆略有不同，並以稀有、史詩和傳說做階級分配，玩家可以與不同的精靈角色們發展獨特的「好感故事」，官方表示，目前為了讓玩家能與每位史詩階級的精靈們都具有其獨有的「好感故事」，正緊密的準備中，再請玩家期待後續更新內容。
玩家在開服的第一天，可於遊戲信箱內領取事前預約里程碑的階段性達成獎勵，其中包含史詩級精靈角色「米卡」，《永恆靈魂》不僅於主線故事會遇到戰鬥的內容之外，在多元化的副本挑戰中，也需要玩家發揮策略性的技巧，並深入了解使用的精靈角色的屬性、技能以及彼此間的契合度等，來突破重重關卡。在需要破解謎題和隨時一觸即發的戰場中，玩家的遊玩技術和正確的選擇判斷力將決定副本關卡最終的勝敗導向。
與現實中的聊天軟體相同，玩家可透過「Ever Talk」與精靈角色們進行一對一的對話，透過每次的交流、送禮、約會提升與精靈角色間的「好感度」，還可以觸發並解鎖未知「好感故事」劇情以及插圖。此外，《永恆靈魂》中獨有的「領地系統」，共分為私有地與商業區兩種模式。在已開發完全的商業區中，玩家可以遇到已獲得的精靈角色，透過對話來增加好感度；於空曠未開發的私有地中，則能建造屬於自己的家園，並把建造好的房子贈送給心儀的精靈當作禮物，精靈在玩家所給予的房子中獲得充分的休息時，就能增強戰鬥時的能力值。
官方補充，爲慶祝 《永恆靈魂》上市，將祭出上市紀念活動「米卡的華麗演唱會」，玩家只需前往官方粉絲頁按讚留言並分享相關活動貼文，就有機會獲得《永恆靈魂》的上市超值虛寶，另外，凡分享及相關貼文按讚數達到一定里程碑時，精靈米卡將會陸續贈送永恆石給所有參與的救援者。