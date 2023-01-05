小甜甜含淚揭家暴！萬人力挺 金剛、小禎心疼：我們都在
女星小甜甜（張可昀）和老公宋先生結婚2年，原本甜蜜生活在懷孕生子後變調，她今（5）日在社群平台發布5千字長文，自曝去年因故吵架，遭另一半毆打好幾拳，儘管牧師宋逸民夫婦、白家綺夫婦都力勸隱忍，她依舊決定驗傷去警局報警，導致被新戲《幸福宅一起》換角，甚至退出「藝起發光」教會。如今真相曝光，超過上萬網友按讚該貼文，主張「暴力零容忍」，好友們林利霏、金剛、小禎也跳出來力挺小甜甜，以「我們都在」鼓勵她不要害怕。
記者江芷稜/綜合報導
小甜甜透露去年9月，為了育兒問題起衝突，被老公跨坐在身上痛毆，當下感到錯愕害怕，緊急報警做筆錄，老公則找來教友幫忙調解，白家綺、吳東諺極力阻止她去驗傷，願意陪她禱告饒恕先生，但小甜甜顧及人身安全，事後仍悄悄驗傷報警，讓宋逸民等人相當不開心，指稱她私生活有極大狀況，讓她在新戲除名，反而重用其老公擔任場務。
她今揭露家暴創傷，讓好友們既驚訝又心疼，陪她一路走來的林利霏說：「妳受苦了！我心疼妳！不要擔心，未來妳和女兒有我，我會陪著妳們！妳們永遠都是我的家人」，當初陪她到公公家訴苦的阿Ben、徐小可表示，「上帝的愛與我們同在，要相信妳們絕不是被拋棄的！耶穌很愛妳們，更要擁抱妳們」。
金剛也安慰好友：「委屈妳了，放心，好好保護我乾女兒讓她平安健康長大！我們都在。」而不同教會的小禎，未參與藝起發光教會實際運作，也以離婚過來人發聲，「心疼妳啊甜甜，妳好勇敢！」國師唐綺陽老師也稱讚小甜甜做得很對，「妳能頂住壓力，頭腦清晰去驗傷，交給司法，真的好清醒、好堅強」，眾多星友表態力挺，希望她不要害怕，有很多人站在身邊。
※【NOWnews 今日新聞
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