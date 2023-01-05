尪涉洗錢案！YTR鄭雅勻「離婚切割」遭酸：人命換精品包

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鄭雅勻在IG發黑底文、限時動態表示：「對於近期事件造成社會的負面影響，在此跟大家致歉。從短暫的交往到結婚兩年多來，我和先生一直都是各自為自己的工作忙碌，工作之餘照顧家人也占據我大部分時間，我一直以為自己跟先生對彼此毫無保留，我們是最親密的一家人，所以當看到媒體的報導，我非常震驚也覺得心碎」。
她接著說：「對於這些完全違背社會價值觀的事件，我保證我個人從未參與。然而事發至今因為始終無法聯繫上先生，故一直無法給大家正面交代，在此跟每一位耐心等待我回覆的粉絲及媒體朋友再次說聲抱歉。在煎熬幾週後，我已經在11月23日委託律師辦理離婚的訴訟申請。這陣子對我來說是有生以來最艱難的日子，但我還是必須做好母親的角色，獨自照顧好家人。最後，謝謝大家這陣子的關心，也再次，鄭重地致上我最深的歉意」。
貼文一出，有網友替她加油打氣，「加油！辛苦妳了」、「雅勻加油！我們都愛你」、「雅勻辛苦了，妳勇敢的面對一切，妳是最棒的媽媽」、「加油，好好面對」、「永遠支持妳！！別理會那些無知的跟風人士們，真正了解妳的人會永遠支持妳」。
卻也有許多網友不買單，認為她不可能不知情，「我實在做不到跟妳加油！自己的老公在幹嘛自己會不知道？發生問題，趕快撇清關係？厲害」、「精品包沾滿人血，拎著不覺得良心不安嗎」、「不可能不知道先生在做什麼，跟錢帥君那些人的合照會不知道他們在做什麼？很糟糕」、「之前你發過限動：老公負責賺你負責花，身上那些精品們，可能都是人命搭來的」、「你當然可以保證你沒參與，但你身上的包包奢侈品可能都是受害者換來的唷」、「到底是要給他加油什麼啦？丈夫擄人、詐騙，這種已經到達刑事責任的事情，還要加油？價值觀到底有多偏差？」「老實說真的不相信夫妻會不知道另一半從事什麼工作。那是什麼契機結婚的？在完全不知道另一半的一切下結婚生子，戀愛腦？挺大的一個笑話的。 總而言之，不會相信你這篇文的任何一句話，因為這建立在任何一個已婚家庭，不知道最親密的伴侶的工作是不可能的事情」。
事實上，去年11月檢警徹查洗錢及地下匯兌案，主嫌為名模錢帥君男友郭哲敏，他遭檢方查出經營地下匯兌至少3年，專為亞洲地區的博弈業者、詐騙集團、台商洗錢，每月經手新台幣逾億元。不過在案件爆發前，郭哲敏早就逃到美國，檢方目前已經發布通緝令，也不排除註銷護照；而美妝YouTuber鄭雅勻的老公也是該洗錢案嫌疑人之一張男，引起粉絲熱議，「震驚到下巴掉下來，一直以為她老公是單純富二代田橋仔，啊沒想到是黑道」、「真心覺得毛骨悚然」。（編輯：郭佩蓉）
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※ 拒絕暴力請撥打：113、110