乳護新生、創新育成！美胸大使培訓基地啟動

總部設在高雄的量粒生化科技近年積極投入非營利公益活動，為照顧更多的女性朋友，特別結台灣乳房身心關懷協會，今( 5 )日在新竹市教學中心與「樸厚美學健康生活館」共同舉辦「乳護新生 創新育成」美胸大使培訓基地啟動儀式，並針對現代職場女性身心議題及美麗健康產業合作進行分享交流。
記者陳美嘉／高雄報導
量粒生化科技董事長吳承駿表示，據衛福部統計資料顯示，乳癌為我國婦女發生率第1位之癌症，每年有逾萬婦女罹患乳癌，逾2,000名婦女死於乳癌，患者並有愈來愈年輕化的趨勢，無疑在女性族群中拋下一顆震撼彈，防治乳癌已是全民刻不容緩的課題。
「樸厚美學健康生活館」老師黃艾琳指出，創新育成基地除推廣「及早預防、及早發現、及早治療」的乳癌防治觀念，並負起企業社會責任，在新竹輔導婦女二度就業，推動在地美容美體業服務升級，並媒合多元產業為女性健康守護宣導。
台灣乳房身心關懷協會理事長陳炎君表示，協會成立宗旨是與學術界、產業單位及政府結盟，共同為女性打造全方位、多元化的專屬秘密花園，與女性同胞一起來做「手護終身相伴的自己」。並導入國際CIP認證，提供「美胸大使專業培訓」相關課程，透過企業支持與在地美容美體店家合作，提供民眾「守護123」衛教服務，也提升就業能力，讓這張證照擁有和以往不同的功能性。接下來將在台中、台北、桃園等地開啟全台各地舉辦乳癌衛教推廣活動，串連地方企業一起響應呵護、關懷身邊的女性親友。