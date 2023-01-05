賈永婕喜等白冰冰邀唱《First Love》 想抓郁方「墊底」
▲開心成為白冰冰跨年嗨唱《First Love》靈感的賈永婕，以秀出超長美腿的青春短裙辣裝，出席HOGAN 2023春夏新品記者會，再度回應「等冰冰姊cue我」合唱，透露「我可能會抓郁方一起」合唱。（圖／記者蕭涵云攝）
記者蕭涵云/台北報導
｜ 2023-01-05 16:46:56 2023-01-05 16:53:33
防疫女神話題不斷，賈永婕今（5）日出席HOGAN 2023春夏新品記者會，以青春短裙辣裝秀出超長美腿，開心成為白冰冰跨年嗨唱《First Love》的靈感，不只再次喊出「我準備好了」，還直說「等冰冰姊cue我」最好是同台壓軸時再唱，更笑稱「我可能會抓郁方一起」合唱，「畢竟她可以墊底」，逗樂大家。更藉初戀神曲議題，陷入與老公談戀愛時、重返校園浪漫牽手的回憶。
日前跨年夜，白冰冰在花蓮表演嗨唱《First Love》，以獨特哭腔詮釋「演歌版」初戀神曲，在網路瘋傳蔚為話題。事後受訪時更表示，是受到賈永婕看完Netflix日劇《First Love初戀》相當感動的啟發，而決定演唱《First Love》。對此，賈永婕早在社群貼出手拿麥克風練唱的照片，喊話冰冰姊「我準備好囉」。今她現身HOGAN 2023春夏新品記者會，再度被問到合唱一事，直說「等冰冰姊cue我」，還覺得最好是同台壓軸時再唱，比較能讓大家驚艷；更透露「我可能會抓郁方一起」合唱，「畢竟她可以墊底」，笑翻現場。
賈永婕穿上紅色兔年限定大學T恤及短皮裙，搭配HOGAN燕麥白迷你手提肩背包與HOGAN H630深藍拼接皮革休閒鞋，以青春洋溢的辣妹裝扮秀出超長美腿。藉初戀神曲議題，她更陷入校園純戀的感動裡，除了再次強調自己學生時代可是眾人爭相合照的校花，還現場分享其實在學時，跟老公完全不認識，是畢業後與老公談戀愛時，對方某日神秘帶她重返三峽辭修高中，才在校園裡第一次浪漫牽手。
打破常規以潮流運動鞋突破框架的HOGAN，持續進化品牌獨特穿搭體驗，2023年春夏系列為品牌標誌性風格融入清新元素，更發起#GENH「H世代」全新設計，跨越時代與性別，實現男女共穿精神。大膽採用多種獨特的新材料製鞋，包括石洗丹寧布、果凍科技網布、皮革和亞麻棉，復刻Running(261)系列的全新H641，以絹印設計鞋身Logo並搭配各種異材質拼接，女款特別將鞋底內縮，讓內增高設計看起來更無破綻，搭配後跟果凍膠Logo識別和鞋底正方形小H設計，更顯青春洋溢；結合RECYCLE（回收）、REUSE（重用）、REDUCE（減少）3個「R」的3R全環保系列，採3D列印H Logo和鞋底，推出像丹寧材質的帆布款等新款。 ▲賈永婕重現青春校花Look，藉初戀神曲回憶校園純愛。（圖／記者蕭涵云攝）
HOGAN春夏配件色系以源於大自然的駝、棕色等大地色系，呼應海洋綠色、薄荷綠與漸層藍綠色，及象徵幻想世界的紅色、桃紅、粉橘、亮橙與粉紅等繽紛色彩，實踐World of Wonders主題，為提升柔軟度、輪廓和功能性的HOGAN H-BAG與帶來活力新色，並為Hyperactive、Midi H222及Rebel等鞋款捎來明亮活力；而於2023春夏米蘭時裝週首亮相的草編刺繡珠飾花朵鞋包系列，也已在台綻放。
▲HOGAN 2023年春夏系列鞋包單品，擁有World of Wonders繽紛色彩。（圖／記者蕭涵云攝） ▲整雙全環保材質的3R休閒鞋系列。（圖／記者蕭涵云攝） ▲賈永婕最欣賞情人節系列限定鞋款，HOGAN H630情人節限定男款23,300元。（圖／HOGAN提供） ▲HOGAN H630情人節限定女款23,300元。雙雙展現描繪愛心的不同創意。（圖／HOGAN提供）