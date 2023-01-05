春節出遊行前必看　國道匝道封閉時間表一張圖看懂

春節10天連假即將來臨，高速公路局今（5）日表示，預估連假期間將有大量車潮湧入高速公路，春節連續假期間國道交通需求為平日之1.5至2倍，返鄉或出遊一旦發生車輛故障停等，除影響後方車流續進外，恐將引發二次事故，易讓用路人乘興而出，敗興而回。
記者黃仁杰／台北報導
高公局提醒用路人開車出門前應妥為檢查五油，包含燃油、機油、動力方向盤油、煞車油、變速箱油、三水，包含引擎冷卻水、電瓶水、雨刷水及輪胎狀況，並做好車輛保養，避免車輛發生故障情形而影響出遊興致，並對整體車流造成影響。
根據以往案例，高速公路故障車輛多屬缺水、缺油、缺電、爆胎及其他無法行駛等問題。依據「高速公路及快速公路交通管制規則」第14條規定，汽車行駛高速公路及快速公路前，應妥為檢查車輛，在行駛途中不得有缺水、缺電、缺燃料或車輪、輪胎膠皮、車輛機件脫落，或輪胎胎紋深度不符規定等情事。另依據「道路交通管理處罰條例」第33條規定，車輛如缺水、缺電、缺燃料，可處新台幣600~1,200元罰鍰；如車輪、輪胎膠皮、車輛機件脫落或輪胎胎紋深度不符規定，則可處新台幣3,000~6,000元罰鍰。
另外，本次春節連假高公局規劃入口匝道封閉管制措施，初一至初三時段性封閉國1、國5南向入口；初三至初五時段性封閉國1、國3北向及雙向入口，請民眾多加留意匝道封閉管制措施並配合。