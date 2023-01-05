陳美鳳反家暴 不捨白家綺捲小甜甜婚變「出發點是好」
小甜甜曬家暴令控老公宋先生家暴，並指出宋逸民教會的區長白家綺、吳東諺勸她「忍下來」，民視大家長陳美鳳今（5）日出席珠寶代言記者會，不捨白家綺公親變事主，表示：「家家有本難念的經，朋友之間聽你傾訴，大部分勸和不勸離，出發點都希望把這個事情，在不要傷到彼此情況下做好，雙方都是好意。」
記者羅凌筠/台北報導
陳美鳳提到，「家綺跟東諺兩個很棒，對工作上很努力，禱告也是很好的事情，有些事就是讓時間把事情明朗化，觀眾多給時間疼愛一點，不管甜甜、家綺、她老公都很努力，他們都希望事情是好的，這是我們比較不捨的地方，教會希望一起分擔酸甜苦辣，出發點都是好，只是可能當事者更痛。」
陳美鳳也不捨說道，小甜甜是渴望被愛的女人，想組完整的家庭，「再怎麼樣也曾經愛過，我覺得動口不要動手，男生力道不一樣。」陳美鳳也表示自己跟宋逸民不熟，「我跟他合作很少，沒那麼熟，比較沒有太多互動。」但是她相信每個宗教信仰都需要愛跟包容，「如果氛圍開心，任何信仰都是讓你心裡有寄託，奉獻都是自己的心意。」
※【NOWnews 今日新聞
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