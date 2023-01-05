限時3天快衝！「身分證有3」送3罐HOROYOI雪戀草莓沙瓦
來自日本的低酒精飲料「微醉 HOROYOI」（ほろよい），推出冬季限定口味「雪戀草莓」，日本研發台灣限定上市，草莓香氣加上酸甜氣泡感，就像是冬日浪漫的戀愛氛圍。同時為了慶祝品牌十周年，於1/6至1/8日止，只要身分證有「3」的民眾，就可以到微風松高前廣場的快閃店，向工作人員出示身分證，即贈送1組(3罐)雪戀草莓新品沙瓦，數量有限送完為止。
記者鍾怡婷/綜合報導
「微醉 HOROYOI」品牌代言人田馥甄表示，HOROYOI新品雪戀草莓讓她想起《小幸運》這首歌，歌詞中「原來你是我最想留住的幸運」，讓人回憶起甜蜜幸福的時光，草莓的酸甜滋味就像是初戀，雖然對初戀的印象已經相當模糊，但仍記得戀愛中每個第一次的悸動。她也透露自己的與數字「3」的緣分，包括生日3月30日，並且與好姊妹「S.H.E」也是3人組合，今年正好又是202「3」，同時也適逢「微醉 HOROYOI」來台十周年。
品牌特別推出限定活動，只要於1/6至1/8日止在台北微風松高前廣場的「HOROYOI微醉戀愛快閃聖地」向工作人員出示身分證字號有數字「3」，現場免費贈送1組共3罐的新品雪戀草莓沙瓦，每日限量33組，數量有限送完為止。同時，快閃店亦推出各種好康活動，包括按讚IG後，即可獲得「限量戀愛御守L夾」；兩人手筆愛心上傳至微醉官方臉書，則贈送兩罐雪戀草莓沙瓦；快閃店設置期間，持有購買HOROYOI任三罐之實體發票，就可以兌換草莓限量小帆布袋，贈品數量有限，換完為止。