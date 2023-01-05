台南經發局2023新展望 打造沙崙科學城 推動商圈轉型

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經發局長林榮川表示，台南經發局團隊十分專業，是他強而有力的後盾，未來經發局將繼續往前努力。疫情期間台南便利送的成效顯著，帶給市民配送上的極大方便，之後會朝向更規格化，也會幫助市場商品讓更多人知道，發掘及強化更多的商圈特性。至於青年就業是經發局極為重視的，將努力耕耘新創就業，至於柳營科工區3期也在進行中，希望市民都能感受台南經發局的專業與活力。
林榮川指出，新冠肺炎疫情對全球經濟影響甚鉅，當消費者減少外出頻率，以人為服務核心的零售業與餐飲業者更是受到嚴重的衝擊，為輔導與協助業者進行轉型協助，111年向中央爭取近35億元補助經費，辦理招商、節電設備汰換、輔導業者數位轉型與辦理傳統市場軟硬體設備更新。在招商引資方面，除透過產業園區開發、轄內土地盤點、老舊工業區改善、市地重劃等策略，創造多元投資標的，亦積極推動南科3期、柳營科技園區第3期、新市產業園區、七股工業區、綠能產業園區及沙崙健康園區等開發計畫，滿足未來產業進駐營運需求，協助更多國內外優質企業落腳台南，經統計111年共新增263件投資案，吸引561億元投資額，創造622億元產值，預計可增加9,680個就業機會。
林榮川說明，台南市升格以來，累計產業投資金額約達 2.2 兆元，其中南科投資額中約9成均來自半導體業的投資，顯見台積電的磁吸效應與半導體產業對台南產業投資的重要性，南科、沙崙雙引擎已成為台南市重要產業發展模式，支撐起台南產業命脈。展望來年，將持續在現有的基礎上不斷努力，同時藉由軟體業者提供智慧加值，提升先進技術與成熟產業的量能與創新之可能，透過積極建構優質投資環境、便捷交通、舒適生活機能、協助軟體產業發展與鼓勵創新研發等作為，匯聚南漂人才之產業發展願景，透過公私部門協力合作，提供更多創新的資訊及資源，提升台南經濟發展競爭力。