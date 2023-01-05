防範非洲豬瘟入侵　高市年節前強化3道防疫措施

台南經發局2023新展望 打造沙崙科學城 推動商圈轉型

▲台南市政府經濟發展局今（5）日由局長林榮川率領團隊舉辦施政願景發表記者會（圖／記者林怡孜攝，2023,01,05）
▲台南市政府經濟發展局今（5）日由局長林榮川率領團隊舉辦施政願景發表記者會（圖／記者林怡孜攝，2023,01,05）

記者林怡孜/台南報導

台南市政府經濟發展局今（5）日舉辦施政願景發表記者會，新任局長林榮川率領各科室主管分享過去1年來在台南投資狀況及產業數位轉型等成果及未來施政願景，配合國家6大施政主軸並結合產、官、學、研等單位全力推動「沙崙智慧綠能科學城」、「大台南會展中心」、「南科3期」、「產業園區報編」等重大建設推動成效，企盼能持續與各界夥伴協力合作，共創台南經濟與產業發展的新榮景。

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經發局長林榮川表示，台南經發局團隊十分專業，是他強而有力的後盾，未來經發局將繼續往前努力。疫情期間台南便利送的成效顯著，帶給市民配送上的極大方便，之後會朝向更規格化，也會幫助市場商品讓更多人知道，發掘及強化更多的商圈特性。至於青年就業是經發局極為重視的，將努力耕耘新創就業，至於柳營科工區3期也在進行中，希望市民都能感受台南經發局的專業與活力。

▲台南經發局長林榮川表示將與團隊夥伴共創台南經濟與產業發展的新榮景（圖／記者林怡孜攝，2023,01,05）
▲台南經發局長林榮川表示將與團隊夥伴共創台南經濟與產業發展的新榮景（圖／記者林怡孜攝，2023,01,05）
林榮川指出，新冠肺炎疫情對全球經濟影響甚鉅，當消費者減少外出頻率，以人為服務核心的零售業與餐飲業者更是受到嚴重的衝擊，為輔導與協助業者進行轉型協助，111年向中央爭取近35億元補助經費，辦理招商、節電設備汰換、輔導業者數位轉型與辦理傳統市場軟硬體設備更新。在招商引資方面，除透過產業園區開發、轄內土地盤點、老舊工業區改善、市地重劃等策略，創造多元投資標的，亦積極推動南科3期、柳營科技園區第3期、新市產業園區、七股工業區、綠能產業園區及沙崙健康園區等開發計畫，滿足未來產業進駐營運需求，協助更多國內外優質企業落腳台南，經統計111年共新增263件投資案，吸引561億元投資額，創造622億元產值，預計可增加9,680個就業機會。


林榮川說明，台南市升格以來，累計產業投資金額約達 2.2 兆元，其中南科投資額中約9成均來自半導體業的投資，顯見台積電的磁吸效應與半導體產業對台南產業投資的重要性，南科、沙崙雙引擎已成為台南市重要產業發展模式，支撐起台南產業命脈。展望來年，將持續在現有的基礎上不斷努力，同時藉由軟體業者提供智慧加值，提升先進技術與成熟產業的量能與創新之可能，透過積極建構優質投資環境、便捷交通、舒適生活機能、協助軟體產業發展與鼓勵創新研發等作為，匯聚南漂人才之產業發展願景，透過公私部門協力合作，提供更多創新的資訊及資源，提升台南經濟發展競爭力。

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