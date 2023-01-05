郭雪芙認了！自爆與王子「單獨吃飯」羞喊很自在

2023年開春賀歲檔電影《山中森林》卡司強大，除了金馬影帝李康生外，還有許久未在幕前露面的瓊瑤女神陳德容，以及李千娜、謝承均、王子（邱勝翊）、郭雪芙、田士廣、徐愷等陣容。今（5）日，《山中森林》舉辦記者會，女主角郭雪芙不避諱談論緋聞對象王子，還自爆有一次兩人「單獨吃飯」的趣事。聊到前團員李毓芬的新單曲《再見公主》，郭雪芙笑說有聽過：「朋友都有跟我說，然後我哥哥也滿喜歡的，他覺得裡面的電音旋律很不錯！」
記者黃雅琪/台北報導
電影《山中森林》今日舉行媒體聯合訪問記者會，導演姜寧以及主要演員郭雪芙、李康生一同出席，提到首次與金馬影帝李康生合作的感想，郭雪芙坦言：「很緊張啊！他不講話真的很可怕，我都很怕會惹怒他。」直到兩人認識之後才發現李康生：「其實滿nice跟peace！其實沒有我想得好像很可怕這件事，因為他講話都溫溫的。」
片中郭雪芙與王子的一場婚禮戲非常夢幻，還因為手上戴的戒指市價高達2千萬元，因而出動保全人員在現場戒備，郭雪芙也分享拍攝時狀況：「穿婚紗對新娘本身就是一件辛苦的事情，然後又是一整天，我覺得那個狀態是比較辛苦的！」她坦言拍攝時婚紗很緊很想脫掉，為了呈現唯美畫面每一幕都耗費長時間拍攝。
提到與王子的緋聞事件，郭雪芙開玩笑說：「我覺得對電影（宣傳）滿有幫助！其實我們已經認識非常久，有十幾年了！但是我們其實沒有一起工作過，因為這部電影有找老師一起上課才慢慢變熟，不然其實滿尷尬的。」聊到一半她還加碼爆料：「有一次要去吃飯時，我們其實有約其他朋友，結果其他人不能來只剩下我跟他，我心想說那現在還要去吃嗎？可是我真的很餓，又想說一個人去吃會不會怪怪的，但還是去吃完飯。」郭雪芙補充，吃飯時王子很隨性、自在，沒有她想像的尷尬。