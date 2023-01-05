中台灣燈會移師中央公園　六大燈區閃耀台中

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王育敏表示，第23屆中台灣元宵燈會以「幸福台中」為主題，佈置6大主題燈區逾30座燈組，以環境友善議題，結合場域特色，打造出專屬中央公園地形地貌的璀璨燈區。其中10公尺高主燈「幸福台中Happy兔」結合逾3000平方公尺的大型場景水霧光影，配合130支光束燈展演，將是新春期間夜空最耀眼的光芒，竭誠邀請全台民眾，今年元宵來台中體驗光彩奪目的燈光饗宴，逛花燈、賞花燈、吃美食。
觀旅局長陳美秀說明，「幸福台中」幸福的家人是快樂的，因此今年中台灣元宵燈會主題為「幸福台中Happy兔」，除特色主燈，還有6大主題燈區，每一區都是不容錯過的打卡熱點。包括「兔萌窩」燈區利用中央公園招牌天井創造療癒舒壓的超萌奇幻場景，高達8公尺的兔媽媽俯瞰兔子窩裡兔寶寶和超紓壓的萌萌蘿蔔田，讓人忍不住駐足合影；「萌兔萬花筒」燈區以10公尺高LAYHER裝置，投射各式萌兔，保證大小朋友目不轉睛；「光之流域」燈區佈設LED燈光律動兔，並搭配水霧雷射，場景絢爛。
此外，「萌蟲蟲」燈區獨角仙、瓢蟲、蜻蜓閃爍著燈光，等待與遊客在林間相遇；「好冰友找朋友」燈區與知名插畫師米拉合作，以南極小企鵝和北極熊暖心相遇的故事，探討環境議題；「夢幻樹」燈區結合公園老樹打造樹洞投影，帶遊客墜入夢境，一起尋覓幸福台中；還有隱藏版彩蛋「魔盒世界」燈區，由建設局結合公園現地環境打造科幻風格專區，帶領遊客走入神秘異世界。
觀旅局表示，2月4日開幕晚會邀請到國家級表演團「朱宗慶打擊樂團2」、人氣歌手韋禮安、吳汶芳及鼓鼓呂思緯輪番獻藝，活動期間的週末也安排豐富的互動展演，包括深受大小朋友喜歡的石虎家族、MOMO家族親子派對、氣球達人秀、奇幻魔術秀，將為遊客創造多元的燈會體驗。另台中知名文創市集lolemarket也打造全新「Park兔ｘlolemarket」燈會市集，將帶給遊客最新穎的市集體驗。
觀旅局指出，萌度破表的「Happy兔」小提燈也是燈會一大亮點，以寵物兔子為造型設計，長長耳朵、萌萌眼神、慵懶坐姿及大大腳掌，看起來療癒滿滿。為讓小朋友感受與小兔的親密，特別將提把改成背帶，可把提燈背於胸前，就像背著寵物出門。燈會期間每日下午4時開放排隊，4時30分開始發送，數量有限，每人限領一盞，發完為止。