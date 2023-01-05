《我的婆婆》人夫楊銘威被扒光！與女星「車裡運動」噴汗
超夯台劇《我的婆婆怎麼那麼可愛》金獎班底回娘家，原班人馬笑鬧大銀幕！2023兔年最強賀歲首選電影《我的婆婆怎麼把OO搞丟了》今（5）日舉辦媒體試片，兩位監製陳慧玲、吳明憲、導演鄧安寧、主演鍾欣凌、許傑輝、邱凱偉（Darren）、王少偉、楊銘威、蘇晏霈、林筳諭（勇兔）出席暢談拍攝趣事。老三楊銘威和勇兔片中有場濕身車震戲，他無奈笑道：「這次又被導演扒光了！」
記者黃雅琪/綜合報導
賀歲電影《我的婆婆怎麼把OO搞丟了》將劇中蘇家四兄妹的荒誕故事延伸，今日演員齊聚大銀幕看片，現場歡笑不斷，四兄妹片中搞笑功力一流，拍戲空檔更是各個發揮創意搞笑胡鬧，讓飾演媽媽的鍾欣凌看完後開玩笑表示：「這個媽媽歪掉、難怪孩子都歪掉！」忍不住吶喊：「我到底是養到什麼小孩！」並加重語氣強調：「每次他們4個在一起，我就覺得大事不妙，怎麼可以這麼理直氣壯的ㄎ一ㄤ！」
今日同步發布最新花絮蘇家人篇，搶先曝光幕前幕後的可愛互動，其中飾演大哥二哥的邱凱偉（Darren）、王少偉這次在電影版中再度上演兄弟鬩牆，甚至吵到大翻車！為了這場戲劇組大手筆將豪華名車切半吊起，讓Darren與王少偉固定在車內360度旋轉，慢速捕捉兩人生動搞笑的表情，最後甚至出動起重機將Darren整個人騰空拉飛，雖然畫面驚險但Darren表示：「哇畫面好漂亮，演得很爽！」
頹廢老三「秉仁」楊銘威在電影版中則是繼續擔任「裸露擔當」，坦言拍這部電影時胖了10公斤：「而且又被導演扒光，原本只說露個屁股。」但後來越變越自在，最後索性換裝都不進更衣室。這次還安排楊銘威與勇兔在玉米田中濕身演出「車震戲」，楊銘威表示從未演出這麼激烈的車震戲，卻坦言拍得超累，「姿勢根本不符合人體工學，更像在做核心肌群訓練！」拍攝時正值盛夏中午，勇兔補充道：「當天整個汗是用爆的，熱到快暈了！」沒想到秉仁的苦難還沒完，片中還要揹著媽媽上坡，導演鄧安寧竟然還加碼要求「口吐白沫」效果，導演一喊卡鍾欣凌便驚慌表示：「我剛剛活生生聽到他從丹田發出『ㄜ』的一聲。」楊銘威則在一旁安慰道：「媽媽沒有這麼重啦！」電影將在2023年1月13日全台熱鬧上映。