徐亨曾慘賠10億破產！新年首日突PO「求你了」洩近況心聲
56歲資深演員徐亨（本名徐建宇），曾演過多部八點檔，並以反派的形象深植人心，但他過去曾自爆欠下巨額債務，再加上疫情影響，近幾年工作收入近乎全無，所幸靠著2022下半年的主持活動以及直播才能勉強過活，不過一談到2023年，徐亨也首度在臉書上許下新年新願望。
娛樂中心/綜合報導
據了解，徐亨在2012年宣布，因為投資失利破產，同年7月才在節目《今晚誰當家》透露，他總共賠了10億元新台幣，「生意失敗不可恥，可恥的是欠錢數字說太少。」雖然後續幾年都有作品演出，但又因為疫情的關係，導致他近兩年幾乎0收入，演藝事業直接停擺。
幸好，徐亨在2022下半年靠著近50場的助選活動，以及20多場的尾牙主持，經濟才有所好轉，雖然都是朋友相挺的場子，紅包也是拿「友情價」，但他希望明年在演藝圈能更加穩定。此外，徐亨首次出演的影集《台灣犯罪故事－生死困局》也即將在Disney+上線。
元旦時，徐亨也在臉書寫下新年新願望，「今年一定要好過…要更好…亨哥哉某…好嗎…求您了…要更拚…感謝！」似乎在期許自己2023年要再更拚一點，也懇求日子會更好過。（編輯：詹鎰睿）