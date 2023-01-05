小甜甜全說了！5千字長文亮家暴保護令　控宋逸民阻報警

徐亨曾慘賠10億破產！新年首日突PO「求你了」洩近況心聲

▲曾欠下巨債的徐亨，在元旦PO文：「求你了！」許下新年新願望。（圖／翻攝自徐亨臉書）
▲曾欠下巨債的徐亨，在元旦PO文：「求你了！」許下新年新願望。（圖／翻攝自徐亨臉書）

娛樂中心/綜合報導

56歲資深演員徐亨（本名徐建宇），曾演過多部八點檔，並以反派的形象深植人心，但他過去曾自爆欠下巨額債務，再加上疫情影響，近幾年工作收入近乎全無，所幸靠著2022下半年的主持活動以及直播才能勉強過活，不過一談到2023年，徐亨也首度在臉書上許下新年新願望。

我是廣告 請繼續往下閱讀
據了解，徐亨在2012年宣布，因為投資失利破產，同年7月才在節目《今晚誰當家》透露，他總共賠了10億元新台幣，「生意失敗不可恥，可恥的是欠錢數字說太少。」雖然後續幾年都有作品演出，但又因為疫情的關係，導致他近兩年幾乎0收入，演藝事業直接停擺。

▲徐亨也PO出日前上節目的照片，顯然演藝事業逐漸復甦中。（圖／翻攝徐亨臉書）
▲徐亨也PO出日前上節目的照片，顯然演藝事業逐漸復甦中。（圖／翻攝徐亨臉書）
幸好，徐亨在2022下半年靠著近50場的助選活動，以及20多場的尾牙主持，經濟才有所好轉，雖然都是朋友相挺的場子，紅包也是拿「友情價」，但他希望明年在演藝圈能更加穩定。此外，徐亨首次出演的影集《台灣犯罪故事－生死困局》也即將在Disney+上線。

元旦時，徐亨也在臉書寫下新年新願望，「今年一定要好過…要更好…亨哥哉某…好嗎…求您了…要更拚…感謝！」似乎在期許自己2023年要再更拚一點，也懇求日子會更好過。（編輯：詹鎰睿）


小甜甜還原換角內幕！被宋逸民罵40分鐘：10年前絕不饒妳

「最美闆娘」詹子晴突喊不快樂！鬆吐近況：離幸福好遙遠

黃安確診「遭傳病死」！冬至現身洩近況：還能吃就不錯了

王傑神隱2年半現蹤！60歲近況曝光　歌迷哭了

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀